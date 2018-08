NRK kutter i dokumentaravdelingen og styrker sporten. Nå får de kritikk.

Den brutale taklingen rugbydommeren ble utsatt for, gjorde at spilleren ble utestengt på livstid

Saken oppdateres.

NRK får kritikk i sosiale medier etter at de i en intern melding opplyste sine ansatte om endring i bemanningen i Oslo. I meldingen opplyser ledelsen at elleve årsverk forsvinner fra «Dokumentar og Samfunn», og at ti årsverk vil bli tilført NRK Sporten.

Nyheten som ble sluppet i går, har opprørt mange i sosiale medier. Én av de er Anne-Britt Gran, professor på Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI.

– Min første reaksjon var at det så tabloid ut å kutte i dokumentar og styrke sporten. Det gjenstår fortsatt et spørsmål om hvorfor de ikke beholder de elleve stillingene i dokumentaravdelingen for å gjøre noe annet samfunnsnyttig, det er nok å ta av. Dette er en prioritering, en prioritering jeg stiller spørsmål ved, sier Gran.

Hun mener at nedbemanningen går inn i en større diskusjon om oppdraget til NRK.

– Det ser ut som en tabloid vending, og et NRK som satser enda mer på sport. Det er ikke lite sport der fra før av. Jeg mener absolutt ikke at NRK ikke skal vise underholdning og sport, det tillater oppdraget. Men det er vektingen av programflate mot programflate; dette er ikke en diskusjon om sport versus ikke sport, men en diskusjon om hvor stor andel sporten skal ha i statskanalen.

Kan noen fortelle @NRKno at de ikke trenger gi folk det de vil ha (sport), men det som er public service’s rolle; kritisk journalistikk, dokumentar og reportasjer, mao opplysning. Markedet fikser «det folk vil ha» helt selv. @Mediebedriftene @Trinesg @Kulturdep pic.twitter.com/0KciwMpBc9 — Anne-Britt Gran (@abgran) August 28, 2018

"NRK skal i løpet av høsten redusere bemanningen i Dokumentar- og samfunnsavdelingen med 11 årsverk. Samtidig skal Sporten styrkes med ti årsverk." Nesten all pressestøtte i Norge går altså til NRK. https://t.co/9yWU1Pwdkt — Jan Arild Snoen (@jasnoen) August 27, 2018

Budsjettsprekk

Kritikken kommer fordi folk ikke har forstått hva NRK gjør, mener Olav Sundvor, sportsredaktør i NRK.

– Det er ikke vanskelig å se at om man setter sportsjournalistikk opp mot undersøkende journalistikk, uten å ha med seg fakta i denne saken, så får vi slike reaksjoner. Både god drift og undersøkende journalistikk er viktige for NRK. Her er hensikten å balansere begge deler riktig, sier Sundvor.

Han forteller at bakgrunnen for nedbemanningen hos Dokumentar- og samfunnsavdelingen er at avdelingen har hatt en budsjettsprekk på rundt åtte millioner kroner. Deler av nedbemanningen vil gjøres ved å legge ned to produksjoner som ikke er undersøkende journalistikk.

30 midlertidige ansatte

Samtidig har det i sportsavdelingen i NRK i perioder vært opp mot 30 midlertidige ansatte for å dekke alle idrettene kanalen har rettigheter til. Med de ti nye årsverkene håper Sundvor at det antallet vil synke i fremtiden.

– Vi må ha en forsvarlig drift. Det er det det handler om, og ikke at det skal bli mer sport. I en ideell verden kunne man spredt arrangementene utover året for å unngå topper og ekstra belastning, men slik er ikke verden, hverken på vinteren eller sommeren, sier Sundvor.

Han viser til sommerens idrettsarrangement, hvor NRK har dekket EM i friidrett, Toppidrettsveka, NM-veka, Landskytterstevnet, NM i friidrett, Blinkfestivalen i tillegg til den daglige nyhetsdriften.

– Det klarer ikke den normale bemanningen vår å takle, og da er vi nødt til å hente inn midlertidige, sier Sundvor.

Tidligere har man hatt en roligere periode i overgangen mellom vinter- og sommersesongene, men når cupfinalen spilles i desember og eliteseriestarten er i mars/april, har de mindre intense periodene forsvunnet.

– Avdelingens oppdrag består

Direktør for Marienlystdivisjonen i NRK, Vibeke Fürst Haugen, sier at det ikke vil bli mindre satsing på undersøkende journalistikk i NRK.

– Dokumentar- og samfunnsavdelingen skal fortsatt ha et særskilt ansvar i NRK for å lage fordypende, engasjerende og undersøkende kvalitetsjournalistikk fra det norske samfunnet. Avdelingen har tatt ned to produksjoner som ikke skal erstattes, og som ikke er undersøkende produksjoner. Avdelingens øvrige oppdrag består, og den skal fortsatt ha en vid sjangerbredde i det den skal produsere, sier Fürst Haugen.

Det ble avholdt møter hos de påvirkede avdelingene tirsdag. Der ble de ansatte orientert om budskapet. Haugen sier at de håper på frivillige løsninger i så stor grad som mulig.

Stillingene i sporten vil utlyses i to omganger. Den første utlysningen skal sikre en forsvarlig gjennomføring av vintersesongen, mens den andre utlysningen vil komme senere i høst, og medarbeidere fra Dokumentar- og samfunn vil bli vurdert til disse stillingene.