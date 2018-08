Nordmann tok VM-bronse. Nå vil han levere tilbake medaljen.

Dennis Sveum: - Vi blir hardt straffet for personlige feil

Saken oppdateres.

Norges Padleforbund (NPF) og Eivind Vold har bedt om å få levere tilbake helgens VM-bronse på 5000 meter.

Den formelle henvendelsen ble sendt til den internasjonale padleorganisasjonen (IFC) mandag.

Vold padlet på feil side av den siste svingbøyen i den siste svingen under søndagens 5000 meter, og Vold og NPF ble ikke klar over at Eivind hadde padlet på feil side av siste svingbøye før mange timer senere.

– Norsk padling mister en etterlengtet VM-medalje, men jeg er likevel glad for at Eivind har vært tydelig på hva som er rett å gjøre i denne situasjonen. Jeg er stolt av Eivind, stolt av det løpet han gjorde og stolt av at han ikke ønsker en bronsemedalje med bismak, sier sportssjef i Norges Padleforbund, Eirik Verås Larsen, i en pressemelding.

Ble først disket

En av dommerne mente at Vold hadde padlet på innsiden av en bøye mot slutten av løpet, og først ble også Vold oppført som diskvalifisert på listene. Den beslutningen ble omgjort.

Vold var rett etter løpet sikker på at han ikke hadde gjort noe feil. Han mente at han hadde passert korrekt med bøyen på venstre side, og det var også derfor at Norge la inn protest mot diskvalifikasjonen i første omgang.

På det tidspunktet mente man at det var snakk om den femte bøyen, og ikke den sjette.

– Jeg var helt sikker på at jeg hadde vært på riktig side. Jeg trodde jeg ble disket fordi jeg hadde en liten krasj med spanske Javier Hernanz. Det var mye kriging og litt krasjing underveis, men dommerne avgjorde at det ikke var noe galt, sa Vold til NTB da.

Oppmerksom

Etter medaljeseremonien ble Norge og Eivind Vold gjort oppmerksom på at det handlet om den sjette bøyen. De offisielle videobildene viser at Eivind Vold ikke så den sjette bøyen og at han gikk rett fra den femte og inn til mål.

I brevet til IFC skriver Norges Padleforbund at de umiddelbart ville ha akseptert diskvalifikasjonen om de hadde visst om at det var snakk om bøye nummer seks og ikke nummer fem.

Blir Norges henvendelse tatt til følge, rykker spanske Javier Hernanz opp til bronseplass. Portugals Fernando Pimenta ble verdensmester.

I brevet til IFC skriver Norges Padleforbund at de tror på fair play, og de ber om unnskyldning for at de fratok Javier Hernanz muligheten til å stå på pallen under medaljeseremonien.