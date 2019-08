Nordstad Moen satte ny norsk rekord i Kristiansand

Her kollapser NM-gullvinneren - måtte krype like før mål

Gjørmeløp for 1700 i Dyreparken: – Helt konge!

Endelig kunne bergenseren juble for seier: – Det største jeg har gjort

Fortsatt rødt farenivå for Veslemannen

Saken oppdateres.

Trønderen løp i mål på tiden 27.24,2 – noe som er ny norsk rekord. Den gamle rekorden hadde Are Nakkim, med tiden 27.32,52. Den ble satt i 1990.

Nordstad Moen klarte også VM-kravet på distansen. Kravet var på 27.40.

– Dette betyr kjempemye. 10.000 meter er jo en lit døende distanse, så jeg vet at det ikke er mange sjanser jeg får. Det var helt perfekt med fartsholdere, sa Nordstad Moen til Fædrelandsvennen etter rekordløpet.

– Hva synes du om publikummet på Kristiansand Stadion?

– De var til stor hjelp. Å få til noe slikt på et stevne som det her er helt vanvittig, svarte 28-åringen.

– Kan du løpe enda raskere selv om du slår en 29 år gammel rekord?

– Jeg vet at jeg kan løpe 15 sekunder fortere. Jeg har vært skadet i seks av de siste 12 månedene, så det her viser jo bare grunnivået mitt, sier han.

Ingebrigtsen brøt

Henrik Ingebrigtsen løp også 10.000-meteren, men brøt etter 7600 meter. Det var hele tiden planen å bryte før målgang, fortalte han selv.

– Jeg er fornøyd med at jeg holdt norgesrekord-fart så lenge. Jeg løp faktisk én runde mer enn planlagt. Kroppen svarte som jeg hadde håpet, men jeg var helt ferdig etter 7600 meter. Jeg er veldig glad for at jeg kunne hjelpe Sondre, som leverte veldig bra, sa Henrik Ingebrigtsen etter løpet.

Ingebrigtsen avbrøt høydeoppholdet i St. Moritz og reiste hjem fredag. Lørdag løp han tre kilometer på morgenen, før han satte seg på toget mot Kristiansand. Han løp også 500 meter i Zürich torsdag.

Grunnen til det oppsiktsvekkende valget om plutselig å stille på startstreken i Kristiansand, skyldes at Henrik Ingebrigtsen skal teste hvordan han reagerer på hardkjøret.

– Dette er et ledd i opplegget for å få Henrik klar til VM i Doha, sa trenerpappa Gjert til Aftenbladet tidligere lørdag.