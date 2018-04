Nordstad Moen tilbake i konkurranse etter sykdomstrøbbel

Saken oppdateres.

Nordstad Moen har Bislett Games som det store målet i tiden som kommer. Fram mot stevnet i Oslo 7. juni skal han løpe flere konkurranser.

Søndag er han på startstrek i tyske Würzburg, og to dager senere løper han samme distanse i italienske Oderzo.

Nordstad Moen har en personlig rekord på distansen i gateløp på 27.55.

Trønderen har for øvrig varslet at han vil gå til angrep på Are Nakkims norske rekord på 10.000 meter under Bislett. Den stammer fra 1991 og lyder på 27.32,52.

Nordstad Moen sjokkerte en hel friidrettsverden med superløpet under Fukuoka Maraton i Japan i desember. Med tiden 2.05.48 satte han en solid norsk og europeisk rekord på distansen.

I vinter skapte skade- og sykdomsproblemer utfordringer for 27-åringen. Nå er de tilbakelagt.