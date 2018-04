Norge slo Kina i curling-VM

Sønderknust kaptein brast i gråt under pressekonferanse: – Jeg kommer til å angre resten av livet

Saken oppdateres.

Norge trakk det lengste strået i den svært jevne VM-kampen mot Kina. 6-5-seieren var Norges femte på seks kamper.

Etter sju omganger hadde lagene tatt ett poeng hver i annenhver omgang. I åttende omgang sørget det norske laget for to viktige poeng. Med ett poeng til Kina i den niende omgangen holdt det med ett poeng for Norge, som da hadde siste stein.

Team Walstad startet VM på en prikkfri måte med fire strake seirer. Deretter kom det et tap mot Russland. På det norske laget spiller Magnus Vågberg, Magnus Nedregotten, Markus Høiberg og Steffen Walstad.

Oppdalslaget representerte Norge i VM også i fjor og ble da nummer åtte, men måtte se Thomas Ulsruds rutinerte lag delta i OL. Nedregotten vant derimot OL-bronse i mixed double sammen med samboer Kristin Skaslien.

De to beste i grunnspillet går rett til semifinale, mens de fire neste får spille utslagskamper om de to siste semifinaleplassene.