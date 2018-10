Norges suksesstrener forlenger kontrakten til 2025

Saken oppdateres.

Onsdag kveld kjørte det norske herrelandslaget i håndball over VM-motstander Østerrike med 43–31.

Senere på kvelden kom nok en gladnyhet for norske håndballfans.

Under en middag i Trondheim etter kampen ble det kjent at landslagstrener Christian Berge har forlenget avtalen han har. I utgangspunktet hadde han avtale til 2020, men den nye avtalen strekker seg helt til slutten av februar i 2025.

– Det er fantastisk moro å jobbe med norsk håndball på herresiden. Både dagens lag, og det jeg ser av unge lovende talenter på våre yngre landslag gir meg virkelig troen på at vi går en stor fremtid i møte. Min største drøm med landslaget en at vi en dag skal ta gull i et mesterskap, sier Berge etter signeringen.

Berge mener at den nye kontrakten gir han mulighet til å legge langsiktige planer som styrker muligheten til å nå målet sitt.

Tok VM-sølv

Berge tok over landslaget i 2014, og har siden den gangen sørget for VM-sølv og en fjerdeplass i EM.

Med de merittene på CV-en er det ikke rart at generalsekretær i Norges Håndballforbund Erik Langerud er fornøyd med å sikre seg trønderen i enda fem år.

– Christian har vært landslagssjef siden våren 2014 og har på alle måter fylt rollen slik vi ønsker. Ikke bare for vårt seniorlandslag, men også med hovedansvaret for alle fem landslag på herresiden. Med Christian på laget har Håndballgutta tatt store steg, og utviklet seg til et lag som vi har stor tro på skal hevde seg i toppen internasjonalt i mange år fremover. Med Christian som leder for det hele er en av de viktigste brikkene på plass, sier han.

– Bra fra dag én

Også spillergruppen er fornøyd med at forbundet har forlenget med treneren de nå har hatt i fire år.

– Vi er selvsagt veldig fornøyde med at sjefen fortsetter. Samarbeidet med trenerteamet, med Berge i spissen, og spillerne har vært veldig bra fra dag én. Derfor gleder vi oss veldig til fortsettelsen med Christian som trener, sier Bjarte Myrhol.