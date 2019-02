Norsk 16-åring deltok i sitt første VM - satte konkurrentene på plass

Kommentatorlegenden Per Jorsett er død

Saken oppdateres.

Det skjedde i Bessans i Frankrike, ikke så langt fra Grenoble.

André Boysen Hillestad snappet VM-titlene foran nesene til langt mer meritterte og eldre utøvere.

Han skulle ha deltatt i stafett søndag også, men på grunn av overhengende fare for snøras på 1750 meter, gikk det ikke.

Familien Boysen Hillestad måtte komme seg i bilen for å kjøre 230 mil i en varebil med tilhenger, 17 hunder og tre voksne er på vei hjem til Hamar.

Der er det NM på Gåsbu allerede til helgen.

André Boysen Hillestad Født: 11. juli 2002 Bosatt: Hamar Utdanning: Går på videregående Sleden: Veier 8 kg, og har to ski som må smøres. Snitthastighet: 36 km/timen Meritter: To gull i junior-VM, to gull i senior-VM. Har også to gull i junior-EM, to sølv i senior-EM, samt åtte NM-gull som junior i slede og barmark.

Det spesielle med VM i Bessans var at det var nettopp der moren, Lena Boysen, dro ut som første norske hundekjører med egne hunder i 1988. Det vil si utenfor Skandinavia.

Fortsatt er hun husket av hundeelskere som var der den gangen, og hun fikk mange hyggelige hilsener og håndskrevne brev.

Siden da har hun samlet 25 VM-gull og 15 EM-gull, og en haug andre medaljer av flere valører. Hun er verdenskjent i denne idretten.

Boysen er en av Norges mestvinnende idrettsutøvere i en sport som ikke er blant de største her i landet. I VM deltok aktive fra drøye 20 nasjoner.

Mor og sønn har byttet roller

Mens hun tok sitt siste VM-gull i mesterskapet for to år siden, da sønnen ble verdensmester som junior, har dette skjedd:

Hun sier at hun har lagt opp, mens han har rykket opp til seniorklassen.

VM går forøvrig annethvert år.

Nå følger hun opp tenåringen sammen med ektemann og Andrés pappa, Kjetil Hillestad.

Familiens yngste vant først firespann slede individuelt, og deretter med fellesstart. Det første løpet går over to dager, og til slutt beseiret han en tsjekker på sølvplass. En tysker tok bronse.

Hjemme på Vang er det nærmere 30 hunder. Datter Julie var også aktiv i sin tid. Hun valgte å satse på golf i USA, selv om hun også ble verdensmester i hundekjøring som junior, 15 år gammel.

– Hun mente at dette med hundekjøring var mors greie. Hun ville gjøre noe eget, ler Lena Boysen Hillestad.

Sønnen er ivrig. Han bruker masse tid på hundene når han ikke går i 1. klasse på videregående.

– Jeg hadde to i sengen siste natten, ler ungdommen, som i likhet med mor og far overnatter i den ombygde varebilen når gjengen er på tur.

Norske gullvinnere Senior: To gull til André Boysen Hillestad i 4-spann, To gull til Viktor Sinding Larsen i nordisk stil (ski og hund), ett gull til Ann Karin Huseby i nordisk stil (ski og hund) Junior: Tre gull til Emilie Mo i nordisk stil Norge tok totalt 20 medaljer i dette mesterskapet: 8 gull, 5 sølv og 7 bronse.

Mor synes det er en lidelse å se André konkurrere. Hun blir så nervøs av det.

– Jeg var nervøs som aktiv også, men det ga seg alltid da jeg kom i gang med løpet. Da ble jeg fort normal i hodet igjen. Nå gir det seg ikke før han er ferdig.

I hundekjøring er kvinner og menn i samme klasse, og det er ingen aldersgrense bortsett fra at seniorene må ha fylt 16 år.

– Jeg satset på å komme inn blant topp ti, men håpet på pallplass, opplyser mesteren.

Hadde trent på vanskelige kjøreforhold

Han forklarer at det var tunge forhold på grunn av mye snø, men at det nettopp er det han har trent mye på i nærheten av der han bor, ved Norges eneste arena for hundekjøring.

Familien har alltid drevet med denne idretten, og alet opp sin egen spesialkomponerte hund som kalles greyster. Den er velegnet til konkurranse.

Det er ulike klasser i hundekjøring, der både ski og spark benyttes. Utøverne som konkurrer i slede, kan stå på den eller sparke fra for å hjelpe hundene.

– Det skjer i motbakke, sier unggutten.