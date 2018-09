Norsk kommentator beklager rasistisk ordbruk på direkten: «Å fy f... Nå får jeg sparken»

Didrik (16) ofrer alt for å bli best: – Det er verdt det

Saken oppdateres.

De hadde en fryktelig dårlig dag på jobben, kommentatorene under 1.-divisjonskampen i håndball mellom Nøtterøy og Vålerenga i helgen.

Kommentatorduoen hadde tekniske problemer i begynnelsen av kampen, og trodde derfor ikke at lyden kom ut.

«Lyden er ikke... Den funker ikke, så da kan vi kødde», sa kommentatorene, etterfulgt av en kort stillhet før følgende ordveksling:

«Det er digg at det ikke er noen negere på denne banen her. Veldig digg – det kan vel du som neger også si er... digg, hehe», sier hovedkommentatoren.

«Ja, jeg sier meg veldig fornøyd», svarer sidekommentatoren og ler.

Noen minutter ut i kampen får kommentatorene greie på at de har vært på luften hele tiden.

«Å, f... Hvis det stemmer, så er vi f...ed. Å fy f..., jeg får sparken. Jeg får beskjed her om at vi har vært på hele tiden», sier kommentatoren.

Fikk en lite smart idé

Rett etter kampen ringer teamlederen fra Nøtterøy (som har ansvaret for sendingen) til Hein Barthold, direktøren for Norsk Topphåndball. Barthold får beskjed om at det har skjedd en blemme under sendingen.

– De to kommentatorene hadde tatt av seg sine headset og fikk den mindre smarte ideen at de skal lage en snap på Snapchat. Det gjorde de, men mikrofonen fanget opp det som ble sagt utenom. Uavhengig om det er sagt på håndball-TV eller snap, så er kommentarene og de fleipete meldingene mellom de to ikke akseptabel, sier Barthold.

Finnes ingen unnskyldning

Han unnskylder på ingen måte hovedkommentatoren, selv om han er 19 år. Tenåringen var med i fjor også, og har også fått prøve seg på noen håndballsendinger i cupen.

– Vi har aldri hørt at han har slike typer kommentarer eller holdninger.

Barthold har lest meldingen som kommentatoren kom med til teamlederen, om at han sterkt beklager det som skjedde.

– Under forutsetning av at det ikke skjer igjen, skal ikke vi nekte Nøtterøy å benytte seg av ham videre. Det er lov å gjøre feil. Når teamleder kommer tilbake og forteller at lytterne har hørt alle meldingene fra de to bak mikrofonen, forstår hovedkommentatoren at han er ille ute.

– Det er da han sier «shit – nå får jeg sparken». Han var likblek og gikk rundt seg selv.

Kommentatoren selv var langt nede mandag.

– Den spontane ideen der og da var å lage en snap hvor man først filmer utover på banen, kommer med kommentaren, og så filmer sidekommentatoren som da er en god venn og i tillegg mørkhudet, men som har mye selvironi på det. Det var ment til en privat gruppesamtale mellom våre venner. Dette var ikke noe som ble sagt i regi av å være kommentator. Det var noe vi trodde var en privat samtale som beklageligvis ble tatt opp og ble direktesendt, sier den unge kommentatoren til Nettavisen og legger til:

- Det er viktig å understreke at jeg legger meg fullstendig paddeflat. Det er ikke slike holdninger jeg står for i det hele tatt. Jeg angrer veldig, og synes hele situasjonen er veldig, veldig dum.

Avbryter samarbeidet

Episoden har likevel fått konsekvenser. Sigmund Kydland er redaktør i Tønsbergs Blad, som viste kampen.

– Vi beklager det som skjedde på det sterkeste. Vi har avsluttet samarbeidet med ham som håndballkommentator, opplyser redaktøren.

Det er medieselskapet Amedia som hadde TV-rettighetene til kampen som ble vist blant annet på Tønsbergs Blad. Norsk Topphåndball produserer sendingene fra kampene.

Sterk reaksjon i Vålerenga

Vålerenga Håndball reagerer på det de kaller rasisme.

«Mange Vålerenga-supportere som ikke fikk muligheten til å ta turen til Nøtterøy, for å heie frem gutta, satt skuelystne foran skjermene og fulgte oppgjøret på www.handballtv.com. Der ble de vitne til flere rasistiske utsagn fra kommentatorene som vi reagerer på», skriver klubben i en pressemelding.

«Vålerenga håndball vil markere sterk avsky til det som ble sagt. Vi er en håndballklubb som bygges på mer enn bare håndball. I håndballen har vi et spesielt ansvar for å ta vare på alle. Dette gjør vi ved å vise forståelse og inkludere alle i idretten vår. Som en multikulturell klubb midt i kjernen i Oslo, står vi opp mot alle hatefulle og uønskede holdninger i idretten vår. Hos oss er alle velkomne, uansett hudfarge, opprinnelse eller legning.»

– Dette er holdninger håndballnorge er stolt av, og holdninger vi i Vålerenga Håndball kommer til å fortsette å spre, uttaler Adrian Salihu, sportslig leder i Vålerenga Håndball.