Norsk talent vekker oppsikt i USA: – Enorm bragd

Saken oppdateres.

I Pebble Beach, California skriver Viktor Hovland (20) i disse dager norsk golfhistorie.

Natt til lørdag maltrakterte Hovland amerikaneren Austin Squires i kvartfinalen av U.S. Amateur. Dermed er 20-åringen fra Drøbak klar for semifinale i verdens største amatørturnering.

Vinner Hovland hele greia, følger han i fotsporene til golfikoner som Arnold Palmer, Tiger Woods og Phil Mickelson.

– Det er ekstremt stort, sier Viasats golfkommentator Fredrik Kracht til Aftenposten.

Blir lagt merke til i USA

U.S. Amateur spilles som en utslagsturnering. To spillere møtes. I hver runde avanserer den som vinner flest av 18 hull.

Kvartfinalen mellom Hovland og Squires var over allerede etter 12 hull. Da hadde Hovland vunnet syv hull flere enn amerikaneren og dermed avgjort duellen. I turneringens 123 år lange historie har ingen vunnet en kvartfinale med mer suverene sifre.

– Jeg tenker ikke akkurat så mye over det. Det er fett å vinne med stor margin, men det spiller ikke så stor rolle om det er to opp eller syv opp. Seier er seier, sier Hovland selv til norskgolf.no.

Hovland får stor oppmerksomhet i amerikanske medier. Nettstedet Golfdigest skriver at nordmannen «virker ustoppelig». Den offisielle Twitter-kontoen til United States Golf Associaten skriver at Hovland «spilte som en stjerne».

– Det er noe som til de grader blir lagt merke til. Dette kommer på alle golfsteder over hele verden. Man er ikke vant til så store utklassinger så sent i turneringene. Det er en enorm bragd, sier Kracht.

«Det største talentet på 12 år»

Beseirer Hovland vidunderbarnet Cole Hammer (18) i neste runde, er de aller største proffturneringene allerede på trappene. Da blir Hovland invitert til majorturneringene U.S. Open og The Masters neste år. Sistnevnte turnering har ingen norske golfere spilt tidligere.

Hovland er allerede på upløyd mark for norske golfere. Ingen nordmenn har nemlig nådd semifinalen i U.S. Amateur før.

Det er 12 år siden Marius Thorp spilte The Open Championship som 18-åring. Kracht i Viasat mener vi må helt tilbake dit for å finne et norsk talent som kan måle seg med Viktor Hovland.

– Han er det største talentet vi har hatt siden Marius Thorp og før det Henrik Bjørnstad. Jeg føler også at Hovland har noe enda mer enn det Marius og Henrik hadde. Han befester seg mer i toppen i amatørturneringene enn begge de gjorde. Hovland er et av de aller største talentene vi har hatt i Norge noensinne, sier Kracht.

Spår «episk» duell

Semifinalemotstander Cole Hammer spås også en stor fremtid. 18-åringen fra Houston vant U.S. Junior tidligere i år og sammenlignes med superstjernen Jordan Spieth.

Amerikanske medier beskriver duellen mellom Hovland og Hammer som «episk». Kracht tror nordmannen kan hamle opp med Hammer.

– Med det spillet Hovland har vist, blir jeg ikke overrasket om han tar det, sier han.

Semifinalen mellom Hammer og Hovland spilles klokken 17.20 norsk tid.