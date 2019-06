Northug møtte veggen i motbakkeløp: – En brutal opplevelse

Noen mener fortsatt at vi må ødelegge natur for å redde klima

Lørdag deltok Northug i et motbakkeløp i regi av Red Bull. Konkurrentene skulle løpe en knallhard bakke på 400 meter.

På sitt raskeste forsøk løp Northug på tiden 5 minutter og 20 sekunder.

Northug knust av 18-åring

Til sammenligning løp 18 år gamle Erik Resell på 2 minutter og 51 sekunder.

Resell er riktignok verdensmester på distansen. Han forbedret sin egen rekord fra i fjor med 12 sekunder.

Etter målgang var Northug tydelig på hvor hardt det var å løpe motbakken.

– Det var mye verre enn jeg hadde trodd, når man kom inn i bakken så hadde jeg ikke sjanse med min kropp opp der, så det var mange som sprang forbi meg. Det var en brutal opplevelse, så nå står jeg her og skjelver litt og er veldig glad for at jeg er ferdig og bare kan se på at resten har det vondt her nå, forteller Northug i en pressemelding fra Red Bull.

Northug, som er 33 år gammel, har vært pensjonert fra langrennskarrieren siden desember 2018. Selv om det bare er gått et halvt år, innrømmer Northug at formen naturlig nok ikke er i toppslag.

Langrennsstjernen, som har hatt mange tøffe møter med Monsterbakken i Tour de Ski, forteller at motbakkeløpet på Granåsen ble en tøffere utfordring.

– Monsterbakken har gått mye bedre for der har jeg stort sett vært i ok form, og det er jeg ikke nå. Så da blir det en annen opplevelse mentalt også, men jeg liker å konkurrere og det var artig å være med, sier han.

Ser ikke for seg noe løperkarriere

Etter at Northug la opp som langrennsløper i vinter, har den tidligere OL og VM-vinneren også løpt Holmenkollstafetten i mai.

Der han løp ankeretappen for Mosvik IL. Laget hans endte opp på en femteplass.

På spørsmål om han trodde dette var starten på en løpskarriere, var Northugs svar klokkeklart.

– Nei, absolutt ikke, svarte han kontant.