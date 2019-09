Nye regler øker Hynnes sjanser

Saken oppdateres.

DOHA: Det ble som Hedda Hynne hadde spådd på forhånd. 800 meter ble en langt mer åpen distanse enn på mange år. Hun kvalifiserte seg greit til VM-semifinale på en anstendig tid (2.02,49).

Regler som endret mye

Nye regler fra det internasjonale friidrettsforbundet har sørget for at utøvere som har dominert sporten de siste årene, nå er borte. Blant dem er Caster Semenya. Hun får ikke forsvare sitt gull fra London her i Doha.

– Topp tre fra Rio er alle hyperandrogene. Det vil si at de har høye testosteronverdier. De er alle ute og det har vist seg i år at det går ikke like fort. Det er ikke noen som alltid drar opp farten underveis. Da blir det mer åpent og 800 meter er veldig marginal, sa Hedda Hynne dagen før hun løp sitt heat på 800 meter.

Hun tror at en finaleplass er mulig. Før løpet sa hun at hun er i sin beste form noensinne. Det fikk hun bekreftelse underveis på den VMs første dag.

– Jeg tenker at jeg må gjøre det løpet mitt best mulig i morgen. Det er ikke vits å tenke at det ikke er mulig. Jeg kan ikke si at jeg skal til den finalen, men jeg skal gjøre semifinalen best mulig, sa hun i mediesonen under stadion i Doha etter løpet.

Hennes målsetting er en bedre plassering enn i London-VM for to år siden. Den gang ble hun nummer 12.

Kjølig for utøverne

Hun var for øvrig den første norske utøveren som deltok i en løpsøvelse på den luftavkjølte stadion i Doha. Selv om det er 35 grader utenfor portene møtte løperne et behagelig klima nede på dekket. Hynne har akklimatisert seg og forberedt seg på sterk varme.

– Det hadde ikke vært noe problem for meg å konkurrer selv uten aircondition på stadion. Jeg bruker å prestere bra i varme.

Semifinalene på 800 meter går klokken 16.15 lørdag.