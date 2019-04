Den endelige beslutningen ble tatt i Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging (Aresam) i Malvik onsdag. Da ble det klart at Arbeiderpartiet sa ja til at travbanen på Leistad tas ut av arealplanen av hensyn til jordvernet, og støtter dermed Sp, MDG og Pensjonistpartiet i utvalget.