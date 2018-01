OL-mesteren skyldte på «lidenskapelig kyssing». Nå er han frikjent for doping.

Saken oppdateres.

Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne avviste torsdag Det internasjonale dopingbyråets (WADA) anke etter at den amerikanske sprinteren Gil Roberts i fjor ble frifunnet for doping i USA.

Roberts hevdet ifølge New York Times at han fikk i seg det forbudte stoffet probenecid gjennom «lidenskapelig kyssing» med kjæresten.

Han ble trodd av det amerikanske domsutvalget i fjor. Kjæresten hadde fått foreskrevet kapsler med Moxylong i India på grunn av en bihulebetennelse.

Under behandlingen i USA konkluderte voldgiftsinstansen AAA med at Roberts hadde utvist "ingen skyld", og han slapp straff.

WADA anket den avgjørelsen inn for CAS i august i fjor. En høring i ankesaken ble avholdt tidligere i januar, skriver CAS i en pressemelding.

CAS-dommerne kom enstemmig til at utøveren hadde godtgjort hvordan han hadde fått i seg stoffet, og at han ikke hadde grunn til å vite at han fikk i seg et ulovlig stoff ved å kysse kjæresten.

Hans versjon ble ifølge dommerne ikke motbevist av de vitenskapelige beviser fremlagt av WADA.

Det ble også fastslått at den lave konsentrasjonen probenecid han fikk i seg ikke ville bidratt til å skjule bruk av prestasjonsfremmende stoffer. Den effekten er grunnen til at stoffet står på forbudslista.

Der CAS i fjor betydelig skjerpet utelukkelsen av Therese Johaug for en annen utilsiktet form for inntak av et forbudt stoff via leppene, ble frikjennelsen av Roberts godkjent.