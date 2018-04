OL-vinner ble misbrukt av lege: – Jeg trodde jeg skulle dø

Roma-fans stormet pub: To menn pågrepet for drapsforsøk før Liverpool-kampen

Saken oppdateres.

Den tidligere legen for det amerikanske landslaget i turn, Larry Nassar er dømt for overgrep mot 156 jenter og kvinner i USA.

I november ble han dømt til 60 års fengsel for innehav av overgrepsbilder av barn, og i januar ble han dømt til ytterligere 175 års fengsel etter å ha tilstått overgrepene .

– Det ble verre

Nå har tidligere OL-vinner McKayla Maroney stilt opp i et gripende intervju med NBC, hvor hun forteller om overgrepene hun ble utsatt for i Tokyo 2011. Hun hadde fått behandling av legen tidligere, men var ikke forberedt på det hun sier skjedde med henne den dagen.

Landslaget var på vei til Japan for å delta i VM, og hun hadde fått sovetabletter for å kunne sove på flyet. Hun følte seg rar da hun kom til hotellrommet. Hun var på dette tidspunktet 15 år.

– Det var det mest skremmende natten jeg har hatt. Han gikk over grensen. Det tok tid før jeg innså at det har gjorde ikke var behandling, og at jeg ble misbrukt. Jeg gråt, lå naken på sengen, og han lå oppå meg. Jeg trodde jeg skulle dø. Det ble bare verre, sa Maroney i intervjuet med NBC.

Mistet motet

Hun sier at hun dagen etterpå sa fra til landslagstreneren og flere andre utøvere på landslaget. Ifølge Maroney og tre andre av lagvenninnene, satt treneren i bilen uten å si noe.

– Det var da jeg mistet motet. I hodet mitt tenkte jeg at jeg aldri skulle snakke om han igjen. Jeg skulle bare la det passere, sier hun til NBC.

Maroney sier at hun står fram nå for å vise at ingenting ble gjort, selv om hun sa fra i 2011.

Forbundet har i ettertid sagt at de ikke har kjennskap til samtalen Maroney viser til, og at de ikke har visst om overgrepene før i 2015.

Maroney vant gull i London-OL i 2012, og har tre VM-gull fra Tokyo og Antwerpen. Hun la opp som 20-åring i 2016.