Olympiatoppen tar grep: Nå må OL-utøverne trene i drivhus

Kun ett hinder igjen: Her er RBK-sjefens plan for «å overleve» i Makedonia

ÅRUNGEN: Are Strandli og de andre landslagsroerne forbereder seg til VM i Bulgaria i midten av september. For å kunne tåle varmen der, har roerne startet med varmeakklimatisering i et telt som står på Årungen. Der skal det være 35 grader og 80 prosent luftfuktighet de neste åtte-ni dagene.

Dette har også med OL i Tokyo om knappe to år å gjøre.

– Vi skal trene på vannet først, og så sykle i teltet i høy temperatur i 45 minutter etterpå, sier Strandli, som er fersk europamester i lettvekt sammen med Kristoffer Brun.

Må gjøre noe før OL

Nå har Olympiatoppen innsett at det er nødvendig å ta varmen på alvor.

– Før OL i Tokyo må vi forberede oss på temperaturer godt over 30 grader, sier fagsjef Else-Marthe Sørlie Lybekk.

Det er hun som er prosjektleder for et varmerom som bygges på Toppidrettssenteret og som skal stå ferdig 1. november.

Rommet på 30 kvadratmeter har vært planlagt i halvannet år.

– Vi skjønte at med de forholdene som venter i neste sommer-OL i 2020, må utøverne bli vant til varmen, sier Lybekk.

Fikk hakeslipp i Tokyo

Da flere representanter fra Olympiatoppen besøkte Tokyo tidligere, fikk de seg en øyeåpner.

– Det var utrolig slitsomt bare å være der, og hvis man da i tillegg skal prestere må utøverne være akklimatisert på forhånd, forteller Lybekk.

Sjeflege Tomas Torgalsen, fysioterapeut Bjørn Fossan og Arne Jørstad Riise, fagansvarlig idrettspsykologi, fikk et innblikk i at varmen i Japan kan bli uutholdelig.

Da kappgjengeren Håvard Haukenes konkurrerte på 50 km Berlin-EM nylig, gikk han på en smell, nettopp på grunn av den høye temperaturen. Det var godt over 30 grader, og han nærmest kollapset i mål. Haukenes måtte bli nedkjølt med isposer og få medisinsk tilsyn etter sin fjerdeplass.

Norsk idrett vil for all del unngå slike episoder i fremtiden.

Har sett på England

Olympiatoppen satte ned en ekspertgruppe som har oppdatert seg på forskning og fakta.

– Det ble fort enighet om at det måtte legges planer for utøvere, ellers har vi ingen sjanse i Tokyo, mener fagsjefen.

Først ble det forsøkt å lage varme og høy luftfuktighet i et vanlig rom på Toppidrettssenteret, der man satte inn tredemøller. Det funket ikke. England hadde derimot tilsvarende opplegg, og en reise dit ga nødvendig innblikk.

Nå er akklimatiseringsrommet snart en realitet.

Kan bli 45 grader

Den gamle basishallen innerst ved treningssalen, er ombygd. Der kan det bli pluss 45 grader med 80 prosent luftfuktighet, men også minus 15 grader.

Nå tror ikke Else Marthe Sørlie Lybekk at så mange utøvere vil trene i et kuldekammer, men det blir et rom å teste utstyr i.

I Tokyo er det en rekke idretter som får tøffe forhold utendørs, som friidrett, roing, padling, sykling, triatlon og sandvolleyball, for å nevne noen.

Godt forbered til ro-VM

Roerne startet sin akklimatiseringsperiode før VM i Bulgaria fredag.

– Vi gjorde dette også i fjor, og høstet god erfaring, sier landslagstrener Johan Flodin.

Han forteller at det før siste års VM ble testet ut to ulike prosjekter. Det ene var et varmebasseng der utøverne måtte oppholde seg i veldig varmt vann, mens de andre syklet inne i et varmerom.

– Det var fælt å være i det bassenget. Vi ble helt utslitt, og så viste det seg at varmerommet ga størst utbytte, sier Kjetil Borch.