Politiet aksjonerte mot kroppsbyggerstevne. Nå har de nedslående resultatene kommet.

Den 24. og 25. mars i år ble kroppsbyggerstevnet Sandefjord Open arrangert.

Da utøverne møtte opp til innveiing dagen i forveien, ble de møtt av politiet, som mistenkte flere utøvere for å ha brukt ulovlige dopingstoffer for å se enda bedre ut.

20 personer ble tatt inn til avhør, mistenkt for bruk av anabole steroider. Tre personer innrømmet bruk av ulovlige stoffer på stedet. Nå har resultatene fra resten av prøvene kommet.

De viser at 12 av 20 utøvere hadde ulovlige stoffer i blodet.

– Ikke lett for arrangøren

– Vår hensikt er å synliggjøre problematikken. Vi håper at idretten selv gjør noe med å få bort juksemakerne. Det er ille at politiet skal bruke ressurser på det. Vi gjør det fordi det er straffbart, men vi håper at idretten også tar tak. De har et særlig ansvar for å finne systemer for å luke bort juksemakerne, forteller stasjonssjef ved Sandefjord politistasjon, Brian Jacobsen.

På forhånd hadde de plukket ut 17 deltagere som de mistenkte at brukte anabole steroider. I tillegg plukket de ut ytterligere tre underveis i aksjonen. To vedtok forelegg samme kveld.

– De som sto der og så på, sier at det var flere som burde blitt tatt inn. Men vi hadde ikke kapasitet til å ta med flere da, sier Jacobsen.

På stevnet var det ifølge stasjonssjefen rundt 270 deltagere. Nå har de 12 som testet positivt fått tilsendt forelegg på mellom 4000 og 7000 kroner. I tillegg ble flere oppfordret til ikke å delta i konkurransen.

– Det var en som gikk tilbake og deltok og sto på resultatlisten. Jeg husker ikke om han hadde fått pålegg om ikke å delta. Han hadde testet positivt, sier Jacobsen, og legger til:

– Dette er en straffesak, vi kan jo ikke bare gå og fortelle dette til arrangøren. Vi har taushetsplikt på hvem det gjelder. Da er det ikke lett for arrangøren å gjøre noe med det.

Geir Hansen er arrangør for Sandefjord Open, og får blandede følelser når han får høre om resultatene av politiaksjonen.

– Det er jo selvsagt ikke bra at tolv utøvere er blitt tatt. Men når vi vet at politiet har pekt ut 20 utøvere de mener vekker mistanke, er det bra at det er åtte prøver som viste seg å være negative. Men det er sørgelig at det er så mange som tolv positive, sier Hansen.

Han fikk beskjed om aksjonen dagen før stevnet startet. Han har bare positivt å si om politiets rolle.

– Det viser at de tar problematikken på alvor og at samfunnet bryr seg, sier Hansen.

– Utøverne må ta ansvar for hva de putter i kroppen sin. De fleste utøverne driver uorganisert rundt omkring i studioer, så da er det veldig viktig med forebyggende arbeid der ute. Jeg synes det er veldig positivt at politiet hjelper til, sier Hansen.

Risiko for økt aggresjon?

Dopingstoffer er ikke bare ulovlig etter idrettens antidopingbestemmelser, men ble også forbudt i norsk lov i 2013.

Blant annet mener politi og helsevesen at bruk av slike dopingmidler gir økt risiko for aggresjon. Nettopp det er grunnen til at slike dopingmidler ble ulovlig etter norsk lov.

Astrid Bjørnebekk er forsker i kognitiv nevrovitenskap ved Oslo universitetssykehus (OUS). Hun leder et prosjekt ved sykehuset om bruken av anabole steroider. Der rapporterer hele 40 prosent av brukerne om aggresjon som bivirkning.

– Risikoen ser ut til å øke ved bruk av høye doser, ved bruk av enkelte preparater og etter lang tids bruk, har Bjørnebekk tidligere uttalt til Aftenposten.

I tillegg viser omfangsstudier at rundt 4 prosent av den norske befolkningen på et eller annet tidspunkt i livet tar anabole steroider.

Etterlyser konsekvenser

Det er også en av grunnene til at Antidoping Norge i flere år har jobbet med å få på plass en avtale med det internasjonale bodybuilder- og fitnessforbundet. En slik avtale har de hatt på plass. De har fått tillatelser til å teste på norske stevner, men daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, går langt i å antyde at positive dopingprøver ikke får de nødvendige konsekvensene for utøverne.

– Hvis vi skulle gitt dem bistand, måtte det vært på samme premisser som andre idrettsutøvere. Her ser vi at det er uavklarte spørsmål som må på plass, forklarer Solheim.

Når Aftenposten forteller om resultatet fra politiets testing i Sandefjord, svarer han bastant:

– Det er mange. Det viser at det er grunn til videre oppfølging av det konkurransemiljøet.

På stevnet i Sandefjord var det altså politiet som sto for dopingtestene. De utøverne som testet positivt blir deretter straffet etter norsk lov. Solheim skulle gjerne sett at Antidoping Norge kunne være mer delaktige på slike stevner, men oppfølgingen er ikke god nok til at de ønsker å teste utøverne.

– Vi gjorde noe på et stevne for noen år siden. Vi har fulgt det opp videre, men det er fortsatt forutsetninger som må på plass, sier Solheim.

