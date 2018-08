Prinsesse Märtha Louise vant prøveløp: Fikk travkusk-lisens

Han lager kunst av gamle dolokk og brødfjøler og får omtale i The New York Times

Trond Mohn games gikk over all forventning: – Det er helt fantastisk

Saken oppdateres.

Med den fem år gamle hingsten Kick Off Classic vant prinsessen prøveløpet. Hun hadde kun én konkurrent.

Med lisensen i boks kan hun delta under klasseløpshelgen på Bjerke travbane 8. september. For å delta der måtte prinsessen gjennom et intensivkurs i teori og praksis. Det Norske Travselskap har stått for treningen.

– Jeg var veldig nervøs før jeg begynte opplæringen onsdag, men etter hvert forsvant nervene. Dette var veldig morsomt, og jeg gleder meg til å kjøre et ekte travløp, sa prinsesse Märtha Louise til Equus Media.

Onsdag pågikk opplæringen for fullt på Bjerke. Den praktiske delen sto den erfarne duoen Trond Anderssen og Kristian Malmin for.

Prinsessen var tydelig fornøyd etter torsdagens prøveløp. Tidligere har hun kjørt ponniløp på Biri travbane ved Gjøvik. Hun er dessuten en erfaren sprangrytter.

– Prinsessen har utvilsomt håndlag med hester, og hun viste seg som et talent. Det er helt topp at hun har fått et godt inntrykk av sporten vår, sier generalsekretær Svein Morten Buer i Det Norske Travselskap.

Under den virkelig debuten i sulkysetet 8. september får prinsesse Märtha Louise en tøffere test. Da er det åtte hester til start. Den midlertidige lisensen gjelder kun for dette løpet.

– Om hun vil kjøre flere, så må hun gjennomgå vårt ordinære lisenskurs. Det er mer omfattende, opplyser Buer.