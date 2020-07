Rekordjagende Warholm vurderer å kjøre bobil til Sverige

Warholms bønn om at 400 meter hekk blir en del av øvelsesprogrammet på Stade Louis i Monaco er blitt hørt. Bare Kevin Youngs 46,78 fra OL-finalen i 1992 er bedre enn Warholm på distansen, men det ønsker han å gjøre noe med.

– Jeg kan i hvert fall love at jeg kommer til å prøve å ta ut det maksimale potensialet mitt. Hver gang jeg stiller til start, prøver jeg å løpe fortere enn jeg noen gang før har gjort. Det er uinteressant å gjøre noe annet, sier Warholm i et intervju med NRK.

Diamond League-stevnet i Monaco arrangeres 14. august. Etter Monaco sikter Warholm seg inn mot Diamond League-stevnet i Stockholm 23. august. Der er han nesten sikker på at han setter både personlig og norsk rekord på 400 meter flatt.

– På den distansen er potensialet mitt åpenbart bedre enn persen min. Hvis jeg er i normal form, blir jeg skuffet om jeg ikke slår den norske rekorden, sa sunnmøringen.

Vurderer bobil

Warholm understreker at koronasituasjonen avgjør om han drar til den svenske hovedstaden.

Om han bestemmer seg for å dra, ser han på muligheter for hvordan han best kan styre unna smitte.

– En av mulighetene vi har snakket om er å leie en bobil, kjøre bortover og leve helt isolert i vår egen boble. Vi får se, sa Warholm.