Risikerer to års utestengelse – får løpe mot norsk medaljehåp i EM

Saken oppdateres.

I løpet av ett år har den svenske mellomdistanseløperen Meraf Bahta uteblitt fra tre dopingkontroller. Ifølge antidopingreglene skal en utvøver hele tiden rapportere hvor de befinner seg, slik at dopingkontrolløree vet hvor vedkommende befinner seg. Ved uteblivelse får utøveren en prikk.

Dersom utøveren oppgir feil sted tre ganger i løpet av et år, regnes det som et brudd på dopingreglene, selv om utøveren ikke har avlagt en positiv prøve. Det har altså skjedd Bahta. Hun risikerer nå en utestengelse fra idretten på ett til to år.

Det svenske friidrettsforbundet har klaget på prikkene, og skylder på bakenforliggende årsaker til at rapportene ikke har vært korrekt fylt ut. De mener det både er personlige årsaker, sykdomstilfeller og rent administrative feil som innloggingsproblemer, skrev de i en pressemelding i juli.

To av prikkene har hun fått mens hun har vært på treningsleir, men i innrapporteringen har det stått at hun har vært en annen plass. På den tredje prikken ble kvartalsrapporten levert inn for sent.

Deltar i EM

Saken er enda ikke avgjort, og søndag bekrefter Torneklint at Bahta får delta i EM, skriver den svenske avisen Aftonbladet. Hun er medaljekandidat på både 5000 og 10 000 meter, og konkurrerer med Karoline Bjerkeli Grøvdal på 5000 meter. I EM i 2014 vant Bahta distansen, og i 2016 tok hun sølv.

Dersom hun får medalje i årets EM, vil hun etter all sannsynlighet bli fratatt den dersom hun blir dømt.

På en pressekonferanse i Berlin sier Torneklint at Bahta har fått grønt lys fra det internasjonale og europeiske friidrettsforbundet. Hun befinner seg for tiden i høyden i Sankt Mortiz for å forberede seg til mesterskapet.

– Hun er i en tøff situasjon og er svært lei seg. Jeg har vanskeligheter med å bedømme hvordan det påvirker henne mentalt, det er snakk om hennes liv og levebrød, sier hun til Aftonbladet.

Risikerer to års utestengelse

Hun sier at utøveren selv ikke har gjort noen feil, men gitt oppgavene med utfylling av rapportene til andre.

– Meraf er en av våre mest testede utøvere, og jeg vet hvor hun har vært i de tilfellene rapportene har vært feil. Hun har ikke vært utilgjengelig på noen måter, sier Torneklint.

Hun bekrefter at åtte til ti svenske utøvere har fått prikker i år, og hun sier at de har forsøkt å ta tak i problemet.

Dersom klagen på de tre prikkene ikke går i Bahtas favør, risikerer hun to års utestengelse.