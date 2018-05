Påstått SMS til dopingtatt Ingebrigtsen-konkurrent vekker oppsikt: – Det er korrupsjon

Grethe Aasved går fra privat sykehusdrift til toppsjef på St. Olav: - Har i ryggmargen at vi lever av at pasienten velger oss.

Saken oppdateres.

Fredag bekreftet Athletics Integrity Unit (AIU), testorganet til det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), at 1500-meterstjernen Asbel Kiprop (28) har testet positivt for EPO.

Kiprop har ett OL-gull og tre VM-gull. Han har flere ganger konkurrert mot Ingebrigtsen-brødrene. Det er altså en kenyansk folkehelt som er tatt i juks.

Men det er ikke bare Kiprop som har brutt reglene.

Fredag bekreftet nemlig AIU at dopingkontrollørene hadde varslet Kiprop om dopingtesten i forkant. Det er i strid med reglene til det internasjonale antidopingbyrået WADA, der det slås fast at dopingtester må foretas uanmeldt.

– Selvfølgelig skal dopingkontroller være uvarslet. Fra dopingkontrollørens side er dette enten bevisst juks eller en glipp, sier den erfarne dopingjegeren Inggard Lereim til Aftenposten.

«I morgen, veldig tidlig på morgenen. Vær der»

Den tyske journalisten Hajo Seppelt har rystet idrettsverdenen med sine dokumentarer om russisk doping. På sin Twitter-konto har Seppelt publisert tekstmeldinger der Kiprop skal ha blitt varslet om en dopingkontroll.

«I morgen, veldig tidlig på morgenen. Vær der», står det i én melding. Ifølge meldingene Seppelt har publisert, fortalte Kiprop deretter om noen legemidler han hadde tatt, før dopingkontrolløren svarte:

«Ikke noe problem. Bare vær der».

TV 2s antidopingekspert Mads Kaggestad har sett meldingene og beskriver innholdet som «svært alvorlig».

– Når en dopingkontrollør sender den meldingen, er det korrupsjon. Det er forsømmelse av jobben og et samarbeid om å unngå dopingkontrollene. At en slik situasjon forekommer, er det verste som kan skje for tilliten til antidopingarbeidet.

Slår tilbake mot anklagene

Selv har Kiprop lovet å bevise at han ikke har jukset. «Som utøver har jeg kjempet mot doping i Kenya», har han blant annet sagt.

1500-meterstjernen har også slått tilbake og beskyldt AIU for korrupsjon. Han hevder at dopingkontrollørene krevde penger av ham, og at de tuklet med prøven slik at en negativ prøve ble omgjort til positiv.

Disse anklagene har AIU avvist. Men de innrømmer altså at Kiprop ble varslet på forhånd om en dopingprøve.

SMS-ene Seppelt har vist frem, er datert 21. november. I tillegg har AIU bekreftet at Kiprop ble varslet før en dopingprøve 27. november, en prøve som til slutt kom ut som positiv.

– Det er ekstremt skuffende, sier AIU selv om forhåndsvarselet i en pressemelding.

– Å tro at det ikke skjer i idretten, er naivt

Dopingkontrollørenes oppførsel i Kiprop-saken har vakt oppsikt. Men Kaggestad er ikke spesielt overrasket.

– Jeg frykter at det forekommer og frykter at det har skjedd mange ganger før. Det finnes korrupte tjenestemenn over alt i samfunnet. Å tro at det ikke skal skje i idretten, er naivt.

Den tidligere proffsyklisten peker blant annet på anklager om lignende praksis i Lance Armstrong-saken.

Inggard Lereim påpeker at forhåndsvarsling ikke nødvendigvis innebærer korrupsjon, men at det også kan være en glipp. Han ser imidlertid ikke på den muligheten som spesielt sannsynlig.

– Jeg har faktisk ikke vært borti at en dopingkontrollør er så sløv. I konkurranser vet alle at det kan skje. Men med en hjemmetest utenfor konkurranse er noe av poenget å holde diskresjon, forklarer Lereim, som har jobbet med antidopingarbeid i en årrekke.

Sår tvil om arbeidet i Kenya

Kiprop-saken sår på ny tvil om antidopingarbeidet i Kenya.

– Det har vært stor bekymring rundt det i mange år. Så en ny avsløring kommer ikke som en bombe, sier Inggard Lereim.

Athletics Integrity Unit har ikke presisert nasjonaliteten til dopingkontrollørene som testet Kiprop. Men løpestjernen selv har omtalt dem som kenyanske.

– Det er ingen grunn til å tro at kenyanske utøvere testes på samme måte som norske. Det har jeg ingen tillit til. Det sier seg selv, sier Kaggestad.

Han tror også det kan skorte på viljen i antidopingarbeidet.

– Løpere fra Kenya brødfør ofte en hel landsby. Da sitter det langt inne å utestenge de lokale heltene. I tillegg skaper de stor stolthet nasjonalt.

Nå har altså Kenya en idrettshelt mindre å heie på fremover.