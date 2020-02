Sammenligner det svenske dopingsjokket med Johaug-saken

Vistamar-nedleggelse: Det er et ran og byens snakkis

Saken oppdateres.

Jenny Fransson tok bronse i Rio-OL for fire år siden. I De olympiske leker i Tokyo til sommeren var 32-åringen regnet som et stort svensk medaljehåp.

Mandag ble det kjent at bryteren testet positivt for metyltestosteron, et anabolt steroid. Er B-prøven også positiv, vil hun ikke kunne delta i sommerens OL.

Analysen av prøven blir gjort kommende mandag, og det er veldig uvanlig at den viser et annet svar enn A-prøven, skriver Aftonbladet.

– Det er en av de verste dagene i mitt liv. Det føles som om hele livet mitt er blitt ødelagt, sa Fransson til Dagens Nyheter.

Utøveren, som tidligere har gått hardt ut mot doping i idretten, hevder noen har vært i treningslokalet der hun trener og bevisst sabotert for henne.

Sammenlignes med Johaug-saken

Franssons sjanser for å bli frikjent anses som små, uavhengig om hun har bevisst skaffet seg preparatet eller ikke. Det kommer av at det legges stor vekt på utøvernes eget ansvar for å unngå forbudte stoffer, slik CAS (Idrettens voldgiftsrett) konkluderte med da Therese Johaug ble dømt til 18 måneders utestengelse i 2017.

– Det er for tidlig i prosessen til å kunne si noe, og det er foreløpig konfidensiell etterforskning. Den eneste likheten med Johaug-saken er at det er et anabolt steroid som er blitt analysert, sier Tommy Forsgren hos Svensk Antidoping.

Johaug ble dømt for å ha testet positivt på stoffet clostebol. Forsgren ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, men har i et intervju med Expressen sammenlignet sakens praksis med dopingsaken til Johaug.

– Johaug-saken er god som praksis, sier han til den svenske avisen.

– Hun risikerte 48 måneders suspensjon, ble anbefalt 14, dømt til 13 som ble anket til 18. Først gjelder intensjonen – og de konkluderte med at intensjonen hennes ikke var å jukse. Så er det i hvilken grad hun selv hadde gjort ting galt, og det så ut til at hun hadde det i stor grad, forteller han.

Forsgren poengterer at det kun er et eksempel på hvordan straffeskalaen fungerer, og at det ikke nødvendigvis behøver å ende med samme utfall i saken til Fransson.

– Alltid eget ansvar

Den anerkjente norske dopingjegeren Inggard Lereim (78) er klar i sin sak. NTNU-professoren har jobbet med å avsløre dopingjuks i flere tiår og mener Fransson selv har ansvaret om hun har jukset bevisst eller ikke.

– Uansett hva man har fått i seg, har man alltid ansvaret for hva som kommer i og på egen kropp. Det kommer man seg ikke unna, sier Lereim.

Han forteller at CAS setter det personlige ansvaret svært høyt, slik de gjorde i Johaug-saken.

– Selv om andre har vært medvirkende til at man har fått det, har man et ansvar. Det har man sett i flere regimer, der det nærmest har vært tvangsdoping. Tidligere, for å være på landslag i enkelte land i Øst-Europa, ble du tvunget til å ta de og de vitaminene morgen og kveld. Like fullt var det utøveren som fikk ris, selv om det var en del av systemet, forteller han.