Selmer sender konas prakthest på millionjakt i Frankrike

– Jeg kjøpte hesten på auksjon til kona, og da jeg kom hjem spurte hun hvorfor jeg kjøpte akkurat den. Da svarte jeg at navnet står til henne: Looking Superb, flirer Kolbjørn Selmer – og legger til:

– Det er kanskje den peneste hesten vi eier. Den står også til navnet sitt.

I en av de beste årgangene noensinne i Norge, har Selmer-hingsten markert seg blant landets 5-åringer. Så langt har han løpt i underkant av en million kroner.

Blekkans forslag

Nå sendes Looking Superb sørover til en av verdens desiderte travmetropoler, Frankrike.

– Vi har spekulert litt på hvor god Looking Superb egentlig er. Vi hadde lyst til å gi ham en mulighet til å vise seg frem, til å se om han god nok til å møte de aller beste. Det var Jomar sitt forslag å sende ham til Frankrike, og det blir veldig interessant, sier Selmer.

I løpet av de neste ukene sendes hesten sørover til travtrener Jean-Michel Bazire. Det i seg selv er et lite eventyr, mener den profilerte hesteeieren.

– Når får hesten en sjanse i Europas største travland hos en av kontinentets beste trenere. At vi har kommet oss fra Trøndelag til Frankrike på denne måten, med en hest vi har hatt selv siden han var åring, er et kjempeartig opplegg å få være med på, sier han.

– Bazire har ventelister på hesteeiere som ønsker innpass på stallen hans. Har du kjøpt deg en plass i køen?

– Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg antar at Bazire har sett video av ham. De tar ikke inn hester uten at de virkelig har tro på ham. Da hadde de hentet inn en annen, sier han.

Travets superstjerne

Vintermeetingen i Frankrike er en løpsserie som går gjennom vinterhalvåret. En rekke storløp med til dels veldig gode pengepremier venter på nyåret og utover våren.

Kommentator og travekspert Morten Langli tror på en meget spennende fransk vinter for Selmer, og at hesten kan tjene millionbeløp de kommende månedene.

– Looking Superb havner hos en av superstjernene i travet. Bazire har oppnådd fantastiske resultater, spesielt i de seneste årene. Det er helt riktig å gi hesten en slik sjanse. Leangen er et dårlig utgangspunkt for en slik hest, og med lange reiser for å konkurrere om det store pengene. Looking Superb som type kan passe på de franske banene. Konkurransen er knallhard, men jeg tror han kan klare seg veldig bra, sier Langli.

En norskfødt hest med over 700 tusen på konto, har ca 0 inntjeningsmuligheter i Norge. Nå forsvinner de ut en etter en. Looking Superb, A Brave Heart osv. De to nevnte kan tjene en million på en sesong i Frankrike. Looking Superb hos JMB er superinteressant. En ny Lionel? 🤔 — morten langli (@skolemorten) November 6, 2018

– Det er superinteressant med Looking Superb til Jean-Michel Bazire. En ny Lionel, spør Langli på Twitter.

Fortsatt langt opp til verdenstoppen

På direkte spørsmål om han tror Looking Superb virkelig kan bli like god som Lionel, Norges representant i verdenseliten, moderer traveksperten seg noe.

– Ingenting hadde vært hyggeligere, men det er høyt opp og langt frem. Da må hesten utvikle seg kraftig. De beste hestene i verden er enormt gode, kanskje har nivået aldri vært bedre i toppen. Men det er lov å drømme, og Lionel klarte det, sier han.