Serena Williams’ drakt skapte reaksjoner. Nå forbyr French Open den.

Saken oppdateres.

Serena Williams (36) er én av verdens største tennisstjerner. Derfor får alt hun foretar seg oppmerksomhet, til og med klesvalget.

Under French Open i år stilte Serena Williams med en såkalt «catsuit» – en svart, tettsittende drakt. Det utradisjonelle plagget vakte oppsikt, og ble møtt med både ros og kritikk.

Nå settes imidlertid foten ned.

President i det franske tennisforbundet, Bernard Giudicelli, forteller nemlig at nye klesregler blir innført i French Open.

– Noen ganger har det gått for langt, sier Giudicelli i et intervju med Tennis Magazine, ifølge Associated Press.

– Man må respektere spillet

Reglene vil gjelde fra og med neste år. Ifølge Giudicelli vil ikke reglene bli like strenge som i Wimbledon, der spillerne kun har lov til å spille i hvite klær.

Han er imidlertid klokkeklar på hva han mener om Williams’ drakt. Tennisverdenenes mest omdiskuterte drakt forbys i neste års French Open.

– Det blir ikke lenger akseptert. Man må respektere idretten og stedet, sier Giudicelli.

Williams har uansett ikke spilt i den omdiskuterte svarte drakten siden French Open. I Wimbledon - der Williams tapte finalen mot Angelique Kerber - krevde reglementet at hun spilte i hvit drakt.

Brukte drakten på grunn av helsen

Selv har Williams sagt at drakten fikk henne til å føle seg som en «superhelt». Drakten hadde imidlertid ikke bare om utseendet.

I et intervju med Eurosport forklarer Williams’ trener Patrick Mouratoglou at designet har en helserelatert funksjon. Bakgrunnen var Williams’ dramatiske fødsel i september 2017.

– Hun fikk blodpropp rett etter at hun fødte. Det er andre gang det skjer – det skjedde også for noen år siden. Hun holdt på å dø av det, så det er et helseproblem hun har, sier Mouratoglou.

Williams har til tider dominert kvinnetennis fullstendig. Etter fødselen har imidlertid 36-åring slitt med å komme tilbake til sitt aller beste nivå. Hun er seedet som nummer 17 i US Open, som begynner mandag.

