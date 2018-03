Sverre Lunde Pedersen om bragden: – Nå har jeg endelig slått ham på 5000 meter. Neste mål er å slå ham sammenlagt.

Her tror Sørloth at han har scoret sitt første Premier League-mål

Rolf Einars vanvittige plan – skal løpe to fjellmaratoner daglig: – Går for rekorden

Saken oppdateres.

AMSTERDAM: – Nå har jeg endelig slått Sven Kramer på en 5000-meter. Det har aldri skjedd før og er noe som har vært en drøm for meg lenge. Neste mål er å slå ham sammenlagt i allround-VM, sier Pedersen til Bergens Tidende etter en fantastisk distanseseier lørdag kveld.

Etter en litt skuffende 500 meter tidligere på dagen slo Pedersen til med en utrolig 5000 meter som virkelig sjokkerte hjemmefansen.

Kramer ledet foran siste par, og Pedersen var noen sekunder bak fra start. Men i mål var Pedersen foran Kramer. Hva skjedde egentlig?

– Det var et veldig bra løp. Men jeg har jo gjort dette en million ganger før på Slåtthaug, sier Pedersen og viser til regnet og alle plussgradene i Amsterdam.

– Kan du bli verdensmester sammenlagt nå?

– Ja, det er absolutt mulig. Men det er veldig jevnt, påpeker Pedersen som er nummer to sammenlagt like bak nederlandske Patrick Roest før søndagens to siste distanser.

Godkjent, men ikke mer på 500

Før VM mente flere eksperter at Pedersen burde være minst halvsekundet foran Kramer etter den innledende 500-meteren for å kunne kjempe om gullet. Slik gikk det imidlertid ikke:

Pedersen var nok uheldig med isforholdene og gikk inn på tiden 37,42. Kramer var kun hundredelen bak.

Dermed måtte Pedersen sørge for å holde noenlunde tritt med Kramer på 5000-meteren. Om forholdene var vanskelige under 500-meteren, var de enda verre på 5000. Da høljet det ned nesten sammenhengende, og lufttemperaturen var rundt 13 grader.

Dette påvirket tidene veldig i negativ forstand, men det ødela ikke stemningen på et fullsatt Olympiastadion i Amsterdam.

Sverre Lunde Pedersen FØDT: 17. juli 1992 (25 år) KLUBB: Fana Idrettslag INTERNASJONALE MERITTER: OL: Gull på lagtempo og bronse på 5000 meter (2018) VM allround: Sølv (2016) og bronse (2015)

Kramer-festen tok en pause

Sven Kramer har vunnet alle allround-VM han har stilt i siden 2007, og det virkelig kokte på tribunene da 31-åringen kjempet seg i mål på ledertiden 6.34,15. Tilskuerne hadde pakket seg godt inn i regntøy, og Kramers solide innsats varmet godt.

Pedersen gikk ut i siste par, og 25-åringen visste at han måtte være i nærheten av Kramer for at det skulle være noe spenning om gullet.

Pedersen leverte en fenomenal 5000 meter tatt forholdene i betraktning, og han tok innpå Kramer på slutten. I mål var han til manges overraskelse foran på vinnertiden 6.33,81.

– For en ramme å slå Kramer på! Det ryktes at det er 28.000 mennesker her. At Sverre slår Kramer på 5000 meter her i Nederland er bare helt ubeskrivelig og fantastisk stort å få oppleve. Før løpet sa jeg til Sverre at «i dag er dagen du kan slå Kramer». Jeg så nemlig at Kramer fikk det veldig tungt på slutten, sier landslagstrener Sondre Skarli til Bergens Tidende.

VM skøyter allround Menn, 1. dag (2 av 4 distanser): 1) Patrick Roest, Nederland 76,677, 2) Sverre Lunde Pedersen, Norge 76,801, 3) Sven Kramer, Nederland 76,845, 4) Marcel Bosker, Nederland 77,389, 5) Bart Swings, Belgia 77,918. Øvrige norske: 7) Håvard Bøkko 78,096, 12) Simen Spieler Nilsen 78,982. 500 meter: 1) Roest 36,97, 2) Konrad Niedzwiedzki, Polen 37,00, 3) Silovs 37,04, 4) Jan Szymanski, Polen 37,21, 5) Pedersen 37,42, 6) Kramer 37,43...7) Nilsen 37,50, 9) Bøkko 37,55. 5000 meter: 1) Pedersen 6.33,81, 2) Kramer 6.34,15, 3) Bosker 6.35,39, 4) Roest 6.37,07...9) Bøkko 6.45,46, 18) Nilsen 6.54,82.

Gratulerte skøytenasjonen Norge

Allround-VM avsluttes med 1500 og 10.000 meter søndag ettermiddag. Da håper Pedersen å være tilbake på pallen. Hans beste plassering i allround-VM er sølvet fra 2016, mens han i fjor havnet på 4. plass.

– Søndag blir det tilbake til «scratch». Sverre må gjøre en god 1500 meter for å henge med, men jeg tør ikke å spå hvor dette ender. Det blir en voldsom fight mellom de fire beste, sier Skarli.

– Kramer på sitt beste er veldig vanskelig å slå. Men han viser nå at han er et menneske av kjøtt og blod, legger han til.

Johann Olav Koss er en av mange norske tilskuere i Amsterdam denne helgen. Han er den forrige nordmannen som har vunnet allround-VM – det skjedde helt tilbake i 1994.

– Dette er det beste skøytearrangementet på mange, mange år, sa Koss til unison applaus på stadion.

Uansett utfall i helgens VM har denne sesongen virkelig vært en opptur for norsk skøytesport, noe også speakeren i Amsterdam markerte lørdagskvelden, riktignok før Pedersen vant 5000-meteren:

«Gratulerer, Norge. Dere er tilbake i toppen, der dere hører hjemme».

Søndag kan det bli norsk storeslem. VM-sprintgullet sikret Håvard Holmefjord Lorentzen forrige helg. Nå frykter nederlenderne at Sverre Lunde Pedersen skal stikke av med allroundmesterskapet også.

Og det på deres egen hjemmebane.