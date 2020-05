Skandale etter italiensk piskbruk i Sverige

Et nei vil være dødsstøtet

Saken oppdateres.

Det var under oppvarmingen til et løp i Sverige lørdag at en italiensk stallansatt brukte pisken brutalt hardhendt mot sin hest Zarina Bi. Dette ble også snappet opp av TV-kameraene og er ute på en rekke sosiale medier-plattformer.

Det er den store snakkisen i Trav-Europa søndag. Hendelsen fordømmes av svenske og norske traveksperter.

Da ekvipasjen kom til stallen var det to markante merker på hestens bakpart. Stevneveterinæren nektet hesten å starte. Samtidig ble det startet en sak mot stallmannen av svenske travmyndigheter. Samme mann ble så kort etter sparket fra jobben som stallgutt.

Mister stjerne

Det fikk snøballen til å rulle. Hestens trener, italienske Alessandro Gocciadoro, har vært straffet for svært aktiv finishkjøring i Sverige tidligere, uten å være brutal.

Han var ikke til stede under løpet i Sverige lørdag. Samme kveld gikk Gocciadoro ut i en pressemelding og tok sterk avstand fra det som hadde hendt tidligere på dagen.

Søndag ble det sensasjonelt klart at hesten Vivid Wise As, favoritten til å vinne årets Elitlopp (3 millioner til vinneren) senere i mai, er flyttet ut av Gocciadoros varetekt med umiddelbar virkning.

Pisk har vært ulovlig i norske travløp i mange år, men i Sverige anser man at det er viktig for å opprettholde kontrollen på en hest. Det er strenge regler rundt piskbruk og drøye bøter om man bryter disse.