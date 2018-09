Skarstein knuste konkurrentene og tok sitt tredje VM-gull

Saken oppdateres.

PLOVDIV: Birgit Skarstein tok sitt tredje VM-gull, og det andre på rad, etter 2000 meter med roing i Bulgaria søndag morgen. Med forloveden Martin Sletten på tribunen var hun fullstendig overlegen på arenaen i Plovdiv.

Trønderen gikk knallhardt ut fra start, og ledet allerede med over en båtlengde før det var rodd 200 meter. Ved første passering ledet Skarstein med 6,45 sekunder foran sin argeste rival, israelske Moran Samuel.

Og avstanden bare økte. Distansen er doblet siden 2016, og 29-åringen hadde god nytte av den lange distansen med sin gode utholdenhet.

Ved halvrodd løp hadde ledelsen økt til over 17 sekunder. Da var det ikke lenger en kamp om å vinne VM-gullet, men en kamp om å ta en ny verdensrekord. Den gamle rekorden var hennes egen, 10.24,48 tatt i Linz tidligere i år. Allerede før start ble det snakket om verdensrekordforhold, og Skarstein skuffet ikke.

Etter 1500 meter hadde ledelsen økt til over et halvt minutt. Og i mål var tiden så bra at hun også knuste sin gamle verdensrekord med over ti sekunder.

Tiden ble til slutt 10.13,62, en forbedring av verdensrekorden med ti sekunder og 84 hundredeler.

Israelske Moran Samuel tok andreplassen, over 48 sekunder bak Skarstein. Amerikanske Hallie Smith tok tredjeplassen.

– Det ble mer kontrollert enn jeg hadde forventet. Planen var å gå hardt ut fra start. Men flere hang på, så jeg måtte gjøre et lite rykk på 500 meter. På 1000 mistet jeg dem, sier en svært fornøyd Skarstein til Aftenposten.

Hun jubler stort over at det også ble ny verdensrekord søndag.

– Hvor skal dette ende?

– Jeg har veldig lyst til å gå til OL med et solid grunnlag, og dette er på vei dit, sier 29-åringen.

I kveld skal hun feire med foreldrene og forloveden.

Overlegen

Birgit Skarstein er og blir en ener. For etter å ha avsluttet VM med gull, har hun en overlegen statistikk. Denne sesongen har hun ikke tapt et eneste løp. Hun har vunnet verdenscupen sammenlagt og satt verdensrekord.

I Bulgaria toppet hun det hele med sitt tredje VM-gull (2014, 2017, 2018).

Skarstein har opparbeidet seg et ry som legende og motivator i pararoing, som det heter når roerne ikke kan bruke noen av sine kroppsdeler fullt ut.

Skarstein kan ikke bruke bena, da hun ble lammet etter en operasjon som gikk galt i 2010. Men i overkropp og armer er hun sterk som en okse.

– Det kommenterte også IOC-president Thomas Bach, da han møtte henne som eneste norske, og andre internasjonale roere i VM.

– For dem, og ikke minst med tanke på Paralympics, er typer som Skarstein en profil, som de vet kan inspirere andre.

– Og det er også det jeg ønsker å få til, vise at alt er mulig, sier Skarstein.

Doblet distansen

Hun dro nytte av at pararoing i 2017 økte distansen fra 1000 til 2000 meter. Akkurat som i roing ellers. Og det fine med denne idretten, slik Skarstein ser det, er at det er plass til begge grupper i VM. De som sitter i rullestol eller har synsproblemer deltar på samme arena til samme tid.

Skarstein har jobbet hardt for å komme dit hun er i dag.

– Jeg ble klar over at jeg kan dra fordel av at jeg satser på to idretter. Da slipper jeg å bli skadet, noe som skjedde da det ble for mye roing, sier hun.

Skarstein går over til langrennspigging om vinteren, der hun tar i bruk andre muskelgrupper. Hun har vært med i to Paralympics også der, i Sotsji og Rio. Enn så lenge mangler hun medaljer på vinter- og sommerstid i Paralympics. Det ergrer henne.

– Birgits utholdenhet, det vi kaller aerob kapasitet, kommer til sin fulle rett på 2000 meter. Det er med på å forklare hennes dominans etter Rio 2016, sier Sjur Øyen i Norges Roforbund.

Han har vært til stede under hele VM.

– Som type er Birgit inspirerende, positiv og en humørspreder i troppen. Ingen ting er umulig for henne.