Skarstein satser ekstra hardt på roingen: – Paralympics i Tokyo kan bli min siste sjanse

– Båtklassen endres og mye er uklart. FISA (det internasjonale roforbundet) er usikre på hva som skjer, så det kan fort bli min siste sjanse. Jeg legger ikke i utgangspunktet opp i 2024, men veldig mye er uklart. Derfor er det jo kult å komme til Tokyo og gjøre alt du kan, sier Birgit Skarstein til NTB.

Para-roeren tok en overlegen seier i verdenscupen i Polen i juni. Hun har fortsatt til gode å ta et olympisk gull, men hun blir blant favorittene i Tokyo i august 2020. Derfor blir treningen og planleggingen mot mesterskapet svært viktig for roeren fra Levanger.

– Vi legger planen for neste sesong nå. I september skal jeg reise til Tokyo for å se arenaen, for den er veldig vindutsatt. De har laget arenaen i en kanal, i sjøvannet. Der blir det om å gjøre å klare å håndtere alle mulige forhold, for der kan virkelig alt skje, sier Skarstein engasjert mens hun viser fram området det skal roes i.

Birgit Skarstein * Fullt navn: Birgit Lovise Røkkum Skarstein * Født 10. februar 1989 (30 år) * Fra Levanger * Meritter: VM-gull roing 2014, 2017 og 2018, VM-sølv roing 2013, VM-bronse roing 2015. VM-sølv langrenn 2018, tre VM-bronser (2018 og 2019) * Ble i mai tildelt Egebergs Ærespris for sine prestasjoner i pararoing og paralangrenn.

VM i august, topp seks til OL

Hun kommer rett fra en treningsøkt på Årungen og er på vei til Olympiatoppen for dagens andre trening.

På programmet til Skarstein står verdenscup i Rotterdam i neste uke. Så er det VM i august, der de seks beste kvalifiserer seg til OL i 2020.

I september skal roerne til Tokyo på befaring, før det blir høydesamling i oktober. Så starter langrennssesongen, men den blir kortere grunnet satsingen mot Paralympics.

– Skisesongen kommer til å avhengige av hvordan rosesongen blir. Det er mulig jeg dropper det siste verdenscuprennet i langrenn fordi sesongen i roing starter tidligere, sier hun.

Skarstein er veldig fornøyd med den økte para-satsingen i Norge.

– Internasjonalt møter vi veldig profesjonelle lag, mens i Norge har vi vært litt på «halv tolv». Det er godt å se at det blir proffere her hjemme og at det vil satses.

– Store endringer

Skarstein ble for alvor kjent for det norske publikum da hun var med i Lars Monsens program «Ingen grenser» i 2012. Siden den gang har hun vunnet tre gull, to sølv og to bronse i VM i pararoing, samt gull, sølv og bronse i langrennspigging. I 2019 ble hun tildelt Egebergs Ærespris.

Hun er imponert over alle de norske kvinnene i norsk idrett. Skarstein mener det er færre oppslag enn tidligere om skandaler og mer fokus på den gode jobben som gjøres innad i de forskjellige idrettene.

– På de åtte årene jeg har vært i miljøet, har jeg sett store endringer for kvinnene. Sponsorer tror på kvinnene, og dekningen er veldig bra. Nå handler dekningen om idretten og ikke noe annet fjas, sier Skarstein, som understreker hvor viktig kvinnelige profiler er i idretten.

– Det er viktig at de får vist seg fram på sportslige premisser. Barn og unge trenger å se at det finnes mange type forskjellige mennesker som tør å følge drømmen sin og som jobber hardt for det. Det er skikkelig bra.

