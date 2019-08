Slik skal Skarstein bli enda raskere før VM

Digitale abonnenter trekker opp for Polaris Media

Saken oppdateres.

– På TV-en ser det jo enkelt og greit å ro over 2000 meter, men hvert eneste rotak er ganske komplekst. Vi har jobbet med å gjøre rotaket litt raskere gjennom å slippe åren hurtigere ned i vannet. Det er en bitte liten detalj, men når du gjør over 330 tak, gjør det en stor forskjell. Det har gitt meg større fart denne sesongen, sier Skarstein til NTB.

Under verdenscupen i Rotterdam sikret hun seg sammenlagtseieren i verdenscupen.

– Jeg fikk til og med skryt av kommentatorene under siste verdenscup for å løse dette på en bra måte. Da har jeg virkelig fått til det, men nå handler det om å hente ut den farten også i VM, sier Levanger-kvinnen som har vunnet VM de to siste årene.

Ekkel sidevind i Linz

– Det er jo ofte litt vind og bølger ute på en rostadion?

– Det er jo det som gjør roing spennende. Det kan komme en bølge, litt vind og strøm som gjør at man må kanskje ro på en litt annen måte. Det hele er et samspill med båten. Man må hele tiden kjenne på omgivelsene og tilpasse seg, sier 30-åringen.

– På banen i Linz var det del sidevind. Det merket vi under prøve-VM i fjor. Det er utfordrende, men jeg håper at det blir masse vind. På OL-banen i Tokyo er det jo en vindmøllepark rett i nærheten, sier 30-åringen.

Skarstein ser seg selv ikke som noen favoritt selv om hun har vært suveren i stort sett alle konkurransene hun har stilt opp i det siste.

OL-kvalifisering

– Jeg drar til VM med mål om å kvalifisere meg til Tokyo og konkurrere om det VM-gullet. Ja, jeg har vært suveren, men i mitt hode konkurrerer jeg med dem som er bedre enn meg, Det er noen som kommer til VM som jeg ikke har sett siden paralympisk i Rio, og som jeg vet kommer som en kule under VM, uttaler Skarstein.

– Jeg tror så absolutt at det vil bli stor konkurranse i VM. Jeg møter jo utøvere fra Kina som er fryktelig sterke. De har som vane å bare droppe innom av og til, så vi vet ikke hvordan de står før vi ser dem, fortsetter hun.

Arrangørene av OL i Tokyo frykter varmen og har derfor allerede flyttet en del av øvelsene til andre tidspunkt på døgnet. Det har allerede roerne begynte å forberede seg på.

– Varme er krevende så det må jeg trene på. Bare det å lære seg hvordan varmen er og hvordan kroppen reagerer på den. Vi har et varmetelt ute på Åråsen og et varmerom her på Olympiatoppen, sier hun.