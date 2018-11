Regjeringen går for full momskompensasjon for idrettsanlegg

Slik skal det avgjøres. Her er reglene du må kunne foran kveldens VM-drama.

Her reglene for hvordan Magnus Carlsen og Fabiano Caruana skal spille i ettermiddag.

Alt skal avgjøres i London i ettermiddag. Og når de to rivalene setter seg til de 64 sjakkrutene i ettermiddag, vil det gå fortere og fortere.

Her er reglene for hvordan en verdensmester blir til. Det er snakk om tre forskjellige konkurranseformer. Sentralt er at jo lenger de spiller uten avgjørelse, jo kortere blir tenketiden.

Det hele starter klokken 16.00 med hurtigsjakk.

1 HURTIGSJAKK

Første øvelse som kan avgjøre. Selv om det kalles hurtigsjakk, så vil de to ha rimelig bra tid i utgangspunktet.

Hver spiller får 25 minutter total tenketid. I tillegg får de 10 sekunder ekstra sekunder for hvert trekk.

Det skal spilles fire partier. Hvert parti vil vare ca. i en times tid.

partier. Hvert parti vil vare ca. i en times tid. Den først som oppnår minimum 2,5 poeng, tar VM-tittelen.

Magnus Carlsen har hvite brikker i første og tredje parti

Dersom det ikke er mulig å kåre en vinner (stillingen blir 2–2) vil det hele fortsette med lynsjakk.

Det er satt av ti minutters pause mellom partiene

2 LYNSJAKK

Nå begynner det virkelige nerveslitet for de to. Caruana og Carlsen har brukt opp til 25 minutter på bare ett trekk i de tradisjonelle partiene i kampen som har vart i tre uker allerede. Nå blir det andre boller.

Hver spiller får 5 minutter tenketid. I tillegg får de tre sekunder ekstra for hvert trekk de tar.

Det spilles maksimalt 5 minimatcher (à to partier). Hver spiller starter en gang hver med hvit. Dersom en spiller får 1,5 poeng er han verdensmester.

Ved 1–1 i en minimatch blir det rigget til ny match. Dette gjentas maksimalt 5 ganger.

Det trekkes om hvem som skal spille med hvit først.

Uten en vinner i disse 5 dobbeltmatchene går det hele videre til Armageddon.

3 ARMAGEDDON

Dette er sjakkverdenens mest dramatiske spilleform. Her er det helt umulig å ende opp med et uavgjort resultat.