Sønderknust Pedersen falt fra VM-gullet: – Jeg har aldri vært så langt nede

Saken oppdateres.

AMSTERDAM: Pedersen var på vei mot et suverent gull, men ni minutter ut i løpet falt han i svingen. Han kom seg opp igjen, men var stiv som en pinne og klarte ikke å hente inn det tapte.

Han gikk inn til VM-sølv sammenlagt, men etterpå var han sønderknust. For Pedersen var den klart beste løperen i Amsterdam og hadde fortjent gullet.

– Dette er vanskelig å beskrive ... Jeg gikk veldig fort, så falt jeg plutselig med så liten tid igjen. Det er så tungt som det kan bli. Jeg har aldri vært så langt nede, sier Pedersen til Bergens Tidende etter å ha fått utdelt sølvet.

– Det er rart å ta VM-sølv med fall, men det sier litt om hvor suveren jeg var, sier han videre.

– Hva var det egentlig som skjedde?

– Jeg vet ikke. Plutselig skjedde det. Det var min egen feil. Å falle fra en VM-tittel på denne måten er vanskelig å sette ord på. Det vil bli husket, sier Pedersen.

Sverre Lunde Pedersen FØDT: 17. juli 1992 (25 år) KLUBB: Fana Idrettslag INTERNASJONALE MERITTER: OL: Gull på lagtempo og bronse på 5000 meter (2018) VM allround: Sølv (2018, 2016) og bronse (2015)

Vinneren og Koss føler med Sverre

Nederlenderne var helt sjokkerte, for Pedersen hadde full kontroll.

– Selvsagt føler jeg med Sverre, for ingen vil at noen skal falle fra et gull på denne måten. Men jeg er selvsagt glad på egne vegne, sier verdensmester Patrick Roest til Bergens Tidende.

Dermed er det fortsatt ingen nordmann som har vunnet allround-VM siden 1994, da Johann Olav Koss gikk til topps. Han var til stede i Amsterdam i helgen.

– Dette er veldig, veldig trist. Sverre gikk så fort, og han er verdens beste skøyteløper akkurat nå. Han har hatt et fantastisk mesterskap, men det blir helt umulig når du faller slik. Du stivner jo helt, sier Koss til BT.

– Hva tenkte du da Pedersen falt?

– Det var jo fullstendig sjokk. Han gikk så nydelig, og plutselig lå han på isen. Da var løpet kjørt. Han må ha det helt forferdelig nå, sier Koss.

Hadde fullstendig kontroll

Pedersen startet VM lørdag med en litt forsiktig 500 meter, før han på kvelden slo tilbake og vant 5000-meteren på imponerende vis i høljende regnvær og 13 plussgrader.

Søndagen startet med 1500 meter, og det ble ny Pedersen-seier med tiden 1.48,33. Det gjorde at 25-åringen hadde sikret seg et strålende utgangspunkt foran 10.000-meteren med 7,78 sekunder ned til Roest. Kramer var hele 16,14 sekunder bak.

Dette skulle normalt holde til VM-gull. I nest siste par gikk Roest inn på tiden 13.44,94. Overhodet ikke avskrekkende.

Sverre Lunde Pedersen i allround-VM 2018 Amsterdam: Sølv (Patrick Roest vant) 2017 Hamar: 4. plass (Sven Kramer) 2016 Berlin: Sølv (Kramer) 2015 Calgary: Bronse (Kramer) 2014 Heerenveen: 4. plass (Koen Verweij) 2013 Hamar: 4. plass (Kramer) 2012 Moskva: 8. plass (Kramer) 2011 Calgary: 14. plass (Ivan Skobrev)

– Det gjør vondt

Så var det klart for aller siste par. Selveste Sven Kramer mot Sverre Lunde Pedersen fra Fana IL. Nå var det «bare» for Pedersen å unngå å tape mer enn syv sekunder til Roest, og 16 til Kramer.

Pedersen tok ledelsen fra start og lekte med Kramer. Det var en fryd å se hvordan Fana-løperen danset seg frem. Han ledet klart, mens Kramer var helt ferdig. Så gikk det så fryktelig galt med kun få minutter igjen.

Pedersen gikk inn på tiden 14.00,60. Selv med fallet endte han fem sekunder foran Kramer, som endte utenfor pallen i VM. Bronsen gikk nemlig til en annen nederlender, Marcel Bosker.

VM allround, sluttstilling Gull: Patrick Roest, Nederland 154,547 Sølv: Sverre Lunde Pedersen, Norge 154,941 Bronse: Marcel Bosker, Nederland 155,953 4) Sven Kramer, Nederland 156,003, 5) Bart Swings, Belgia 156,266, 6) Nils van der Poel, Sverige 156,799, 7) Haralds Silovs, Latvia 159,697, 8) Danila Semerikov, Russland uten poengsum. Øvrige norske, ikke til siste distanse: 9) Håvard Bøkko 115,296, 12) Simen Spieler Nilsen 116,748.

Uten fallet hadde Pedersen gått inn til et suverent gull.

– Jeg føler veldig med Sverre. Alle vet at han er den moralske vinneren. Han er i egen klasse. Det var vondt, rett og slett, og jeg er stolt av måten Sverre reiser seg på, sier landslagstrener Sondre Skarli.

Mandag drar skøytegjengen rett videre til Hviterussland, der det er verdenscup til helgen.