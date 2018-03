Spansk ordfører kalte Ingebrigtsen-brødrene inn til møte: – Helt utrolig

To fikk forelegg etter å ha kjørt for fort

Saken oppdateres.

PUNTA UMBRIA , SPANIA: – Helt utrolig, her setter de virkelig pris på at vi kommer og bruker området, sier Henrik Ingebrigtsen til Aftenbladet kort tid etter at seansen på rådhuset er over.

Der møtte hele familien ordfører Aurora Águedo som rett og slett ønsket å markere gleden over besøket ved å tildele brødrene hver sin offisielle medalje fra Punta Umbria.

Medaljen er til minne om en britisk marinesoldat som utførte en heltedåd i regionen under andre verdenskrig.

Mottakelsen, omtale av løperbrødrenes fenomenale prestasjoner og deres ovale påskeopphold i Punta Umbria er behørig omtalt på kommunens hjemmesider.

– Kjekt, ja, mer enn det. Dette er stas, innrømmer trener og pappa Gjert.

– Ordføreren snakket ikke et ord engelsk, men ved hjelp av tolk fikk vi i alle fall takket ordentlig for mottakelsen, og for at de legger så flott til rette for oss.

– Jeg benyttet også anledningen til å spørre om de kunne legge nytt dekke på friidrettsbanen til neste gang, og jammen tror jeg ikke ordføreren lovet det, sier en humørfylt trener.

Henrik sier at den lokale klubben har stilt opp hele tiden.

– Jakob og jeg hadde en 20 kilometer lang løpetur mandag. Da stilte en representant og la opp løypen for deretter å sykle veien sammen med oss fra start til mål.

– Det er fascinerende å se hvordan de setter pris på at vi er her, og det samme hadde neppe skjedd i Norge, tilføyer Henrik.

– Vi får også besøk av en spansk EM-vinner fra 2010, Arturo Casado. Han er forsker ved universitetet i Madrid og forsker nå på utholdenhet. Det kan bli en spennede seanse, sier Gjert Ingebrigtsen.