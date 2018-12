Sportsåret 2018: Dette husker de best

Over 600 utlendinger dømt for IS-tilknytning i Irak

Vi spurte sportslederne i 100 % Sport-samarbeidet om på hva som har gjort mest inntrykk på dem i sportsåret 2018.

Slik svarte de:

Pål Wollebæk Jørgensen - sportsleder i Fædrelandsvennen

Det er ikke ofte jeg har opplevd at idrett fremkaller de tårevåte øyeblikkene. Men da Petter Northug kom inn på podiet på Scandic Lerkendal 12. desember tok følelsene overhånd. «Hvorfor er du lei deg pappa», spurte den syke femåringen i sofaen. Petter Northug slutter, sa jeg, og tenkte at hun må ha tenkt at pappaen er ganske rar.

Det kan godt være, men da var det mange som var rare den formiddagen. Jeg har snakket med mange som hadde det som meg. I sin aller siste opptreden klarte han å trollbinde det norske folk en aller siste gang.

Trond Hustad - sportsleder i Romsdals Budstikke

Moldes oppvisning hjemme mot Zenit 31. august er sannsynligvis den beste prestasjonen et Molde-lag har gjort noensinne. Jeg var der da MFK slo CSKA Moskva, Real Mallorca og Olympiakos i Champions League. Høydepunktene i 2015 var mange, med triumfene mot Fenerbahçe, Celtic og Sevilla som høydepunktene. Men oppvisningen mot Zenit er etter min mening den aller største bragden sportslig.

Ola Bernhus - kommentator i Aftenposten

Det største vil alltid være å bryte barrierer. Aksel Lund Svindal er den evige barrierebryter. 15. februar, i utforløypa i Pyeongchang, tok han sitt andre OL-gull og Norges første i utfor. For fjerde gang hadde han trent seg opp etter en alvorlig skade og nådd til topps, det som må ha virket umulig for en annen. Like umulig som å bli utforstjerne når du har vokst opp i Nylendlia, ei kneik i utkanten av paddeflate Lillestrøm.

Stig Nilssen - sportsleder i Stavanger Aftenblad

Publikum satt lengst framme i setet og dirret med knærne. Kampuret nærmet seg 90 minutter, stillingen var 0-0. De mørkeblå hadde skutt der det er mulig å skyte mot Ull/Kisa, men ikke i mål. Det var tredje siste seriekamp. Viking måtte vinne for å beholde håpet om direkte opprykk. 8756 tilskuere tenkte sitt da klokken passerte full tid og dommeren la til tre minutter. Men så - 34 sekunder etter at kampen egentlig skulle vært over - vridde Tommy Høiland seg kattemykt unna forsvareren i rygg. På direkten feide han ballen i mål.

Bertil Valderhaug - redaktør i 100 % Sport

Årets lag i norsk idrett er Team Ingebrigtsen. Ingen over, ingen ved siden, ingen i nærheten. TV-serien om løpefamilien fra Sandnes er den beste og mest ærlige, direkte sportsdokumentaren jeg har sett. Der får vi et unikt innblikk i hva som kreves for å bli best. I år var det først yngstemann Jakob som tok EM-gull på 1500 og 500 meter. Året ble toppet da Filip løp inn til seier under EM i terrengløp. Pappa Gjerts selvlærte evne til å få gutta i toppform når det gjelder som mest, er unik. Det er bare å glede seg til OL i Tokyo i 2020.

Charlotte Sundberg - sportsleder i Adresseavisen

Med de egenutviklede «Klæbo-klyvene» rykket Johannes Høsflot Klæbo fra konkurrentene i den siste bakken i sprintfinalen i Sør-Korea. Russeren Aleksander Bolsjunov stivnet, og på oppløpet var trønderen så suveren at han kunne strekke hendene opp mot himmelen og nyte følelsen av sitt første OL-gull. Klæbo ble tidenes yngste mannlige skiløper til å vinne OL, og i løpet av mesterskapet ble det ytterligere to gullmedaljer.

Rune Robertsen - sportsredaktør i iTromsø

Tromsø IL framsto som et topplag de første seks serierundene. Så ble Gjermund Åsen skadet.

Laget fløt på bølgen etter den sterke høstsesongen i 2017 da TIL berget plassen. TIL hadde fortsatt brukbart i 2018. 10 poeng på seks kamper, inkludert tre hjemmeseire, lovet godt for det som skulle skje videre.

I front for de gode tider på Alfheim var Gjermund Åsen. Den trønderske profilen gjorde til tider som han ville og hadde sju målpoeng etter seks kamper. Et sensasjonelt snitt av en offensiv midtbanespiller.

Det er ikke lett å forklare en sesong gjennom et øyeblikk, men det som skjedde etter 12 minutter mot Kristiansund på Alfheim i runde sju er det som er lettest å se på med Tromsø-øyne.

Da ble nemlig Åsen liggende nede, og et bekymret sus gikk igjennom publikum. En skade på baksiden av låret gjorde at han måtte ut i kampen som endte 0-0.

Dessverre skulle Åsen ikke komme skikkelig tilbake fra skaden før langt ut på høsten, selv om han spilte en del kamper for halv maskin.

Resultatet var et TIL-lag som tapte nesten alt etter sommeren, og havnet i ingenmannsland i et år som lovet noe helt annet.

Kristian Stenerud - sportsjournalist i Sunnmørsposten

Av og til skjer det utrolige, det som rett og slett er helt utenkelig. Denne gangen skjedde det da Aalesund reiste til Bergsøy i 1. runde i NM. Uka før hadde AaFK 2 slått Bergsøy 1-0 på hjemmebane i 4. divisjon. Jeg vet ikke om det var det som gjorde det, men Lars Bohinen gamblet med laguttaket og fikk virkelig se konsekvensene av det. Laget som startet kampen var definitivt godt nok til å slå et 4. divisjonslag, men det endte med cupbombe og 2-1 til Bergsøy. AaFKs flaueste øyeblikk i 2018-sesongen.