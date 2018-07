Sportssjefen mener Warholms EM-valg er dristig: – Det er ambisiøst, men typisk ham

For tre år siden døde Thomas (58) under TriQuart. Nå vil sønnen fullføre triatlonen selv.

«Action-Frank» etter triatlon: – Egentlig ikke så tøft, for jeg er ganske godt trent

Andrea fra Trondheim vant VM-sølv i golf for døve

Laksefiskere reiser hjem. På denne campingen er det bare to igjen

Saken oppdateres.

Se den norske troppen i sin helhet nederst i saken.

Det er knyttet store forventninger til den norske troppen. Den er mer profiltung enn på mange år, og både Karsten Warholm, Isabelle Pedersen, Karoline Grøvdal Bjerkeli, Sondre Nordstad Moen, samt de tre Ingebrigtsen-brødrene er alle medaljekandidater.

Warholm satser på to øvelser

En tydelig rød tråd blant de norske utøverne er at mange velger å satse på flere øvelser. Karsten Warholm skal løpe både 400 meter og 400 meter hekk.

Karsten Warholm legges merke til: Dukket opp i tysk Donald Duck

– Det er ambisiøst, men typisk ham. Det er typisk Karsten, og det er typisk Leif Olav Alnes (treneren). De er dristige. Det er en hissig kombinasjon, men ikke noe de er ukjente med. De gjorde det i U23 i fjor. Mange mente det var galskap da, men det fungerte bra. Veldig offensivt og veldig kult gjort, sier sportssjef i friidrett Håvard Tjørhom under uttaket.

Dobbelt løper også Ingebrigtsen-brødrene. De løper alle både 1500 og 5000 meter. Karoline Bjerkeli Grøvdal stiller til start på både 3000 meter hinder og 5000 meter. Går hun til finalen i begge, er det cirka en halvtime mellom løpene.

– Det er veldig offensivt, og det er 3000 hinder som er hennes prioritet. Men hun er påmeldt. Jeg sier som hun selv. Det er noe man må se på når det nærmer seg, sier sportssjefen.

Pedersen i støtet

En annen det er store forventninger til i Berlin er Sondre Nordstad Moen. Han velger bort 10.000 meter, og satser istedenfor på maraton.

- I utgangspunktet skulle Nordstad Moen delta på 10.000 meter. Men han tenker veldig langsiktig. Ting som har skjedd i vinter og vår har gjort at han velger maraton istedenfor. Det kan virke litt rart at han gjør det, men han har en veldig kapasitet. Han er klar, sier Tjørhom ifølge Dagbladet.

Isabelle Pedersen viste glimrende form da hun satte norsk rekord rekord på 100 meter hekk i London for en drøy uke siden. Hun løp på 12,72 og slettet dermed rekorden som har vært Christina Vukcevic Demidovs eie siden 2009.

– Hun er definitivt i posisjon til å jakte medaljer. Det var veldig bra at den norske rekorden kom før EM. For henne har det vært et steg på veien, og det var nok godt å få den ut av bildet, sier Tjørhom.

Det er blitt spekulert om dette kan bli tidenes EM sett med norske øyne. Norske medier er mer optimistiske på lenge før mesterskapet i Berlin.

– Det er mange dyktige sportsjournalister Norge. Jeg kan ikke si meg uenig i noen av dem, men vet også at det er veldig mye som skal klaffe. Vi skal i hvert fall med den troppen vi har gjøre vårt aller ytterste for å overgå tidliger generasjoner.

Her er den norske EM-troppen i sin helhet:

Kvinner:

100 meter: Ezinne Okparaebo og Helene Rønningen.

200 meter: Ezinne Okparaebo og Helene Rønningen

800 meter: Yngvild Elvemo, Hedda Hynne

5000 m: Karoline Bjerkeli Grøvdal

3000 m hinder: Karoline Bjerkeli Grøvdal

100 m hekk: Isabelle Pedersen

400 m hekk: Amalie Iuel, Line Kloster og Elisabeth Slettum

Høyde: Tonje Angelsen

Spyd: Sigrid Borge

Stav: Lene Retzius

Menn:

100 meter: Jonathan Quarcoo

200 meter: Jonathan Quarcoo

400 meter: Karsten Warholm

110 meter hekk: Vladimir Vukicevic

400 meter hekk: Karsten Warholm

800 meter: Thomas Rooth

1500 meter: Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen og Ferdinand Kvan Edman.

5000 meter: Henrik Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen.

10.000 meter: Marius Vedvik

3000 m hinder: Tom Erling Kårbø

Maraton: Sondre Nordstad Moen

Kappgang (20/50 km) Håvard Haukenes

Mangekamp: Martin Roe

Slegge: Eivind Henriksen

Diskos: *Ola Stunes Isene

Kule: *Marcus Thomsen

Stav: Eirik Greibrokk Dolve og Sondre Guttormsen.