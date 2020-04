St. Olavsloppet avlyst: – Svært lei oss

Det er spesielt tre grunner til at Norge bør ta ansvar for situasjonen i Moria

Saken oppdateres.

Det bekrefter styreleder Øystein Lunnan tirsdag formiddag:

– Helsedirektoratet besluttet 25. april at idretts- og kulturarrangement med mer enn 500 deltakere er forbudt fram til 31.august. Derfor er St. Olavsloppet avlyst i 2020, sier han - og legger til:

– Som arrangør er vi svært lei oss for at vi ikke får arrangere og for at våre fantastiske deltakere ikke får løpe i år, men slik er det.

Satser på 2021

Det er første gang siden 1988 at St. Olavsloppet ikke skal arrangeres.

– Vår jobb nå er å samle engasjement og interesse slik at St Olavsloppet 2021 blir det beste som er arrangert, og det gleder vi oss til, sier styrelederen.