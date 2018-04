Stein jobber med en av verdens hurtigst voksende idretter. Nå kan den bli anerkjent i Norge.

Her ligger gummikulene fra fotballbanen i hauger like ved elva

Saken oppdateres.

I morgen samles Idrettsstyret i Norges idrettsforbund til møte på Ullevaal stadion.

Et av punktene de skal diskutere er hvordan idrettsforbundet skal forholde seg til en av verdens hurtigst voksende idretter, e-sport.

Idrettsforbundet startet i høst en utredning om de skal ta inn e-sport i fremtiden, men ønsker ikke å avsløre hva debatten fredag konkret vil handle om.

Daglig leder Stein Wilmann i Nordavind AS, en norsk storsatsing innen internasjonal e-sport, synes det er positivt at Idrettstyret har satt e-sport på agendaen sin.

– Det betyr at man nærmer seg en mainstream-status i samfunnet når det behandles av slike organisasjoner. Så er spørsmålet om de har tatt det opp for at de genuint mener at det er interessant for idrettsforbundet, eller har de gjort det som en konsekvens av at det er tatt opp på politisk nivå, sier Stein Wilmann i Nordavind.

– OL trenger oss

E-sport har vokst enormt den siste tiden, og det siste året har også konkurranser blitt vist på norsk tv. Før Pyeongchang-OL ble det arrangert en stor e-sportskonkurranse i regionen. Signaler fra IOC tyder på at det ikke er usannsynlig at det kan bli en del av de olympiske lekene innen få år.

– Jeg tror OL trenger oss mer enn vi trenger OL. E-sport vil sikkert ha fordel av anerkjennelsen som kommer med det å være en del av et OL, men i det lengre løp tror jeg OL har mer å tjene på å tiltrekke seg yngre publikum, mener Wilmann

Grunde Almeland sitter på Stortinget for Venstre, og har engasjert seg mye i diskusjonen rundt e-sport.

– Grunnen til at jeg er opptatt av e-sport, er at det er en av Norges og verdens raskest voksende idrett. For oss i Venstre er det viktig å anerkjenne folks interesser og ta unge på alvor. Det er på tide at offentligheten våkner opp. Flere og flere politikere våkner opp og ser at e-sporten er en seriøs idrett som en betydelig del av befolkningen driver med. For mange er dette ganske nytt, og det tar tid før det modnes i politikken, sier Almeland.

– Trenger tid

Han vet at idrettsforbundet har drøftet hvordan de skal forholde seg til den nye idretten, og at det er en pågående diskusjon. Men han er usikker på om det er så lurt at de blir en del av forbundet med det første.

– Jeg forstår at de ikke kan si at e-sporten skal være en fullverdig del av idrettsforbundet fra i morgen av. E-sporten trenger tid til å utvikle seg, og finne sin plass i Idretts-Norge. Det jeg håper at de kan diskutere er å vise at idrettsstyret er positiv til den utviklingen som allerede er i gang, og sende ut noen positive signaler til de lokale klubbene som ønsker å sette i gang sitt eget initiativ, sier Almeland.

Wilmann ser noen utfordringer med e-sport som en del av idrettsforbundet. Han er usikker på om modellen norsk idrett er bygget på er best egnet til e-sport.

– Det mest fremtredende er at ingen eier konseptet fotball, men i e-sport er det en spillutvikler som eier spillene som man konkurrerer i. Det må man ta høyde for, og løse. Man trenger smidighet når man skal samarbeide med internasjonale private aktører, og jeg tror ikke smidighet og rask saksbehandling er noe vi kan assosiere med idrettsforbundet, sier han.

Forsøkte å danne et forbund

Almeland mener det er viktig at e-sportsmiljøet selv må finne ut hva slags organisasjonsform de vil ha, og om de vil være tilknyttet forbundet.

– Det de trenger er finansiering, og for å få til det på et nasjonalt nivå, må de ha en eller annen form for organisasjon. Et alternativ der er å bli et forbund eller komité, så kan man få en tilknytning til idrettsforbundet som kan utløse penger til idretten. Men det er mange innganger til å få støtte, men de er avhengig av å ha sin egen organisasjon, sier Almeland.

For noen år siden ble det forsøkt å danne et norsk e-sportsforbund, men organisasjonen fikk aldri fotfeste og ble gitt opp. Wilmann mener e-sport burde ha et organ som kunne vært regulerende og rådgivende, som blant annet kan drive informasjon og være et interesseorgan for e-sporten.

Men han ser likevel ikke bort ifra at e-sport kan bli en del av NIF på sikt.

– Det står og faller på en ting, i alle fall når man ser på hvordan idrettsforbundet definerer idrett. Kort oppsummer står det at det skal være en aktiv og fysisk element som skal ha et utslagsgivende faktor på resultatet. Så gjenstår det å se om vi oppfyller kriteriene for denne definisjonen, sier Wilmann.

E-sport som fag

Selv om idrettsforbundet og e-sportsmiljøet ikke inngår et ekteskap på sikt, er det mye Almeland mener politikere og myndighetene kan gjøre for å bedre hverdagen til e-sportsutøvere.

– Lokale politikere kan gjøre mye for å sikre finansiering til lokale klubber. Vi kan også støtte opp om de videregående skolene som har e-sport som egen linje. De tar e-sporten som en seriøs idrett, og legger det inn i en ramme som en skolehverdag, og de motiverer og utvikler unge elever, og får de til å prestere både på skolen og i sin idrett, sier Almeland.

Han tar også til orde for å endre utlendingsforskriften, for å gjøre det enklere for e-sportsklubber å hente kompetanse fra utlandet. Han vil legge til rette for et idrettsvisum for utøvere eller støtteapparat innen e-sport. I dag har andre idretter muligheten for dette, men så langt gjelder dette ikke e-sporten.

– Det å anerkjenne e-sport som idrett handler om å gi de samme muligheter som andre idretter. Vi kan tillate at de henter inn utøvere og støtteapparat på lik linje med andre idretter, men da må det gjøres en regelendring i utlendingsregelverket. Der er det allerede en tilgang for idretter generelt, men det må presiserer at det også gjelder e-sporten, sier Almeland.

Det forslaget støtter Wilmann.

– Lille Norge klarer ikke å forsyne oss med nok talenter for å kunne rekruttere spillere som holder høyt nok nivå. Vi er avhengig av å hente utenlandske spillere, og i fremtiden vil vi at de skal flytte til Norge. Men enn så lenge får de ikke idrettsvisum, og da må de søke på andre måter, sier han.