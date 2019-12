Stjerne slet med spiseforstyrrelser: – Det er viktig å forstå at vekt har betydning for langrenn og løping

Saken oppdateres.

SOGNSVANN: Den beste norske langdistanseløperen Karoline Bjerkeli Grøvdal har registrert at to av verdens fremste langrennsløpere har fått startnekt. Først var det Ingvild Flugstad Østberg, deretter var det svenskenes nye storstjerne Frida Karlsson som ble stoppet. I etterkant har det handlet mye om vekt og toppidrett.

Karoline Bjerkeli Grøvdal er en utøver som selv har vært åpen om sine problemer. Da hun gikk på toppidrettsgymnas, utviklet hun spiseforstyrrelser. Hun setter pris på at det nå går mot større åpenhet rundt nettopp dette.

– Dette er ikke noe nytt. Det er bare det at det ikke blir snakket så mye om. Først og fremst synes jeg det er bra at både det norske og svenske langrennslandslaget er såpass ærlige at de forteller om dette selv om jeg synes de kunne ha gått lenger, sier 29-åringen fra Isfjorden i Romsdal.

Hun er til stede på Olympiatoppen i Oslo hvor Norges Friidrettsforbund har invitert mediene til møte med sine største utøvere åtte måneder før OL i Tokyo.

Vektidretter

Hun er klar på at det er en nådeløs ærlighet som skal til. Og da må man også innse at noen idretter krever en del.

– Det er viktig å si at vekt har betydning i idrett, i langrenn og i løping. Det er vektidretter. Man må kunne tørre å snakke om dette. Det vil føre til at unge utøvere kan snakke om dette i stedet for å begynne å rote med det selv, sier hun.

Skjulte meldinger og manglende vilje til å snakke om problemet kan føre til at det hele kan havne helt ut på viddene.

– Unge utøvere kan fort havne i et spor hvor det til slutt går riktig ille.

Samtidig er hun svært glad for at det er blitt tatt affære, og at det ble tatt affære den gang hun ble syk. I dag er det samme krav til helseattest hos utøverne i Friidrettsforbundet som i Skiforbundet.

Fikk problemer

Grøvdal var en svært talentfull utøver som satset både på løping og langrenn i junioralderen. Men som 17-åring fikk hun store problemer. Til slutt sa Olympiatoppen stopp.

– Da skjønte jeg at jeg var i ferd med å ødelegge for meg selv. Det var en tøff nedtur og en alvorlig situasjon. Men jeg fikk god hjelp av ernæringsfysiologene og brukte ett år på å bygge meg opp igjen, fortalte hun Romsdals Budstikke om dette for ett år siden.

Hun er klar på at trenere og ledere har et tydelig ansvar.

– I alderen 15–18 år er spesielt jenter veldig mottagelige. Hvis noen snakket om at de løp fortere etter at de hadde gått ned noen gram, var det nok til å sette i gang tankene. Trenere og ledere må være forsiktige med hvilke kommentarer de gir til unge utøvere. Uskyldige kommentarer kan bli til negativ tilbakemelding. Alle rundt unge utøvere har et ansvar for å påvirke dem positivt og ta riktige valg for dem. God informasjon og positiv veiledning er viktig, sier hun til Romsdals Budstikke.