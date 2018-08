Stjernens nye jobb vekker oppsikt: – Nesten ugjenkjennelig

Talentets far er verdensberømt. Iblant kunne han ønske ingen visste det.

Lørdag kveld tok tyske Malaika Mihambo EM-gull i lengdehopp. Dersom du er svært observant – og fulgte med på friidrett på 90-tallet – la du kanskje merke til en gammel kjenning under konkurransen.

I bakgrunnen, noen meter fra utøverne, satt nemlig Heike Drechsler. Det er ingen hvemsomhelst i friidrettshistorien. 53-åringen deltok selv i både lengde og sprint – og var en skikkelig gullgrossist på 80- og 90-tallet.

Så hvorfor satt Drechsler der?

Det viser seg at den tidligere OL-vinneren var dommer under EM. Hun hadde også i oppgave å rette på sanden etter at utøverne hoppet.

– Det er som hagearbeid. Som når man forsøker å forberede en fotballbane. Jeg rydder også opp i diskosringen, sier Drechsler til nettstedet welt.de.

– Ugjenkjennelig

Drechslers tilstedeværelse under EM er blitt møtt med blandede reaksjoner, på grunn av hennes dopingfortid. Det skal vi komme tilbake til.

Drechslers jobb under EM besto i å overvåke alle lengdekonkurransene. Hun fikk blant annet en klem fra Militiádis Tentóglou – grekeren som tok EM-gull.

Før tyske medier begynte å skrive om Drechslers jobb, var det imidlertid få som la merke til den tidligere OL-vinneren.

Til tider satt Drechsler med en caps langt nedover pannen. «Hun er i prinsippet inkognito og nesten ugjenkjennelig også for tilskuerne på Olympiastadion i Berlin», skriver avisen Der Tagespiel.

– Man må passe seg for ikke å komme i veien for kamera- eller lasersystemet. Man må være så usynlig som mulig, forteller Drechsler.

Dopingfortid

Drechsler har fått stor oppmerksomhet i tyske medier de siste dagene. Jobben beskrives som et tegn på «ydmykhet» og «kjærlighet for sporten». Dommerjobben blir imidlertid ikke bare møtt med ros.

Drechsler er nemlig en omstridt person i Tyskland. Til murens fall representerte hun nemlig Øst-Tysklands landslag. Der fikk hun hjelp av anabole steroider på veien mot gullhamstringen.

Stridens kjerne er hvilken rolle Drechsler selv hadde i jukset. Drechsler avviser nemlig – til den dag i dag – at hun dopet seg bevisst.

– De ga oss dop. Da doktorene sa «ta dette. Det er vitaminer, det er sunt for deg», trodde man dem. Jeg blir kvalm av å tenke på det, sa Drechsler i 2001, ifølge The Guardian.

– Hykleri

Hun står fortsatt opptatt med to OL-gull, to VM-gull og fem EM-gull. Ved fire av disse triumfene representerte hun Øst-Tyskland, men hun representerte det forente Tyskland da hun tok de fem siste gullene.

Med dopingfortidene i tankene, problematiserer det tyske nettstedet zeit.de Drechslers tilstedeværelse i EM.

Nettstedet reagerer også på at Drechsler har mottatt utmerkelser fra både det tyske og det internasjonale friidrettsforbundet etter sin karriere. Zeit.de mener det bryter med det tyske forbundets erklæring om nulltoleranse for doping.

– Håndteringen av Drechsler viser igjen hykleriet fra nasjonale friidrettstopper, skriver nettstedet.