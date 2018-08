Storebroren om valget han mener sikret Jakob Ingebrigtsen EM-gullet: – Vi ga det til ham

EM kan være over for Filip Ingebrigtsen

Saken oppdateres.

BERLIN: Da Jakob Ingebrigtsen begynte på seiersrunden etter EM-gullet, var Henrik Ingebrigtsen på vei bort til lillebror for å gratulere. Det fikk han ikke gjort, fordi lillebror nok en gang løp fra han.

Mens 17-åringen ble hyllet av Olympiastadion, ble heller brødrene stående stolte og se på. Det var stort for dem at en i familien tok gullet.

For yngstebror stemte taktikken perfekt, men etter løpet mente eldstebror at han fikk det servert av brødrene.

– Vi kan si det sånn at jeg og Filip ga det til ham i dag. Sånn vi lå, i andre og tredjeposisjon, da ga vi de andre en veldig lang vei opp, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Skulle tro vi var et Tour de France-lag

Det så mistenkelig ut som om taktikken var godt planlagt på forhånd. De tre brødrene lå side om side helt bakerst etter passering 300 meter. En runde senere, opp til 700 meter, valgte de å løpe helt synkront opp i teten. Velregissert, tenkte nok de fleste, men sånn var det ikke nødvendigvis.

– Da jeg gikk frem, tok Filip det hakket videre og jeg meldte meg på. Det var absolutt ikke avtalt, men det ser ut som om vi er på bølgelengde. Det ser så synkronisert ut. Du skulle tro vi var et Tour de France-lag med intercom og full pakke, og at Gjert sitter og sier «Nå! Nå!», smiler Henrik Ingebrigtsen og viser med kroppen hvordan han tror faren ville sett ut i en slik situasjon.

Et par hundre meter senere, var det Jakob som la seg i front. Derfra så han seg aldri tilbake. NRK-kommentator Jann Post sa han aldri hadde sett 17-åringen ta slikt ansvar i front. Jakob selv har et enkelt svar på akkurat det.

– Du har ikke sett meg i så mange løp som dette heller, det var jo mitt første mesterskapsløp. I et raskt løp så ligger jeg bak fordi jeg er den typen som ikke tåler raske førsterunder, så heller ha mer å gi på sisterunden, sier Jakob.

Det følte han for øvrig at han hadde også på den siste runden fredag. Det var bare det at det aldri kom noen opp på siden hans.

– Det er alltid litt usikkerhet, du vet ikke hva de andre er i stand til. Det kunne kommet noen opp med 200 meter igjen. Men da kunne jeg svart ganske godt, sier Jakob selvsikkert.

Hadde planlagt taktikken i lang tid

Etter løpet får naturligvis lillebror skryt av storebror. Ikke bare fordi han tok et EM-gull i en alder av 17 år, men også fordi han løp som om han hadde årevis med mesterskapsrutine.

– Det virker som om Jakob har holdt på med dette hele livet. Det har han jo for så vidt også. Han springer som den mest rutinerte i feltet i dag. Han ligger fremst i 600 meter og holder hodet kaldt. Han har hele tiden stålkontroll på hvor mye han kan ta i. Du ser at han holder helt til mål. Han springer så smart og voksent i dag at det er helt utrolig, sier Henrik.

Selv om Ingebrigtsen-brødrene selv mener dette ikke var avtalt spill, er ikke konkurrentene i tvil. De sliter med å finne ut av hvordan de skal hamle opp med enda en bror Ingebrigtsen.

– Det kontrollerte dette akkurat som de ville, mener Jake Wightman, som tok bronse.

Selv forklarer hovedpersonen at han hadde sett for seg akkurat dette i lang tid.

– Det var det jeg tenkte at var lurest for at jeg skulle få et best mulig mesterskapsløp. Hvis Filip går forbi meg, så må de ta igjen meg og så gå forbi Filip. Det sier seg selv at det blir vanskelig å gjøre på en sisterunde når vi springer ned på 50-tallet.

Kanskje var det ikke avtalt, men tilfeldig var det likevel ikke, mener Henrik.

– Vi snakker veldig mye om taktikk og scenarioer i løpet. Jeg føler vi har knekt en kode der. Vi har en forståelse for hvordan det fungerer, som er veldig gunstig for vår del, mener han.

Det førte i hvert fall til EM-gull for Jakob Ingebrigtsen fredag.