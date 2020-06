Svensk friidrettsekspert hardt ut mot Johaug-hjelpemiddel: – Ganske trist

Saken oppdateres.

Torsdag kveld arrangeres «Impossible Games» på Bislett Stadion, der utøvere som Therese Johaug, Sondre Nordstad Moen og Ingebrigtsen-brødrene skal gjennomføre sololøp.

De og flere andre for hjelp av den nye teknologien kalt «lyshare» eller «wavelights». Forbudet mot dette ble opphevet av Det internasjonale friidrettsforbundet i november, og blir testet ut for første gang i Norge torsdag kveld.

Lysharen er et lys inni listen langs friidrettsbanen som beveger seg i den farten som utøverne velger. Dermed kan man stille lyset inn etter den gjennomsnittsfarten som skal til for å slå rekord på den aktuelle distansen.

Veldig skeptisk

Den svenske friidrettseksperten, Lennart Julin, er ikke en tilhenger av den nye teknologien.

– Det her har i prinsippet vært forbudt i hele friidrettens historie, ettersom det er blitt sett på som uautorisert hjelp. Men for ett eller to år siden ble forbudet fjernet. Styret i Det internasjonale friidrettsforbundet tok avgjørelsen veldig diskret, sier han til svenske Expressen.

Julin forteller at lysharen ble tatt i bruk under et europacup-stevne i London i 2019. På spørsmål om han er skeptisk til teknologien, svarer han:

– Ja, det hører du sikkert på meg. Jeg synes det å kunne disponere krefter er en del av utfordringen, og at man ikke behøver hjelp til dette. Harer har alltid eksistert, men nå overlater man altså jobben til en maskin. Nei, jeg synes det er ganske trist, sier Julin.

– Johaug får en kjempefordel

Langrennsløper Therese Johaug deltar i Impossible Games og skal torsdag kveld prøve å slå sin personlige rekord på 10.000 meter, som er 32.20,87. Men Johaug strekker seg også etter årsbeste i verden, som er på beskjedne 33.29,3. Det skyldes få løpere under koronatiden.

Johaug tror at lyset kan hjelpe henne å nå målet.

– 31.50 er for å ha noe å strekke meg etter, og jeg vet det blir knalltøft. Det er mulig lyset drar fra meg på slutten der, men jeg må jo prøve, sa Johaug til NRK etter sin aller første løperunde på Bislett.

NRKs langrenn- og friidrettskommentator, Jann Post, er ikke i tvil om at Johaug er den utøveren som kanskje har størst fordel av teknologien.

– Hun får en kjempefordel av lys i dette løpet, for hun har ingen fartsfølelse – noe hun viste i NM i fjor. Nå kan hun få et jevnt løp og det gir henne en god sjanse, sier han til statskanalen.

Mener hun ville brutt barriere med lys

Løpelegenden Ingrid Kristiansen er enig med Post i at Johaug har en enorm fordel av lysharen.

– Lysharen kan være til stor hjelp, men til syvende og sist handler det om den som løper. Lysharen gjør ikke at man plutselig løper fortere, men det kan være til stor hjelp for folk som løper alene. Jeg tror en lyshare ville hjulpet meg å løpe på under 30 minutter i 1986, mener Kristiansen.

Hun sikter til norgesrekorden på 30.13,74 (10.000 meter), som fortsatt står den dag i dag.

Likevel tror hun ikke på et stort rekordrush, om dette blir den nye normalen i internasjonal friidrett.

– Jeg tror det blir lenge til noen slår rekorden min på 5000 og 10.000 meter, ettersom man fortsatt må gjøre den reelle jobben. Jeg synes jo det blir litt i overkant med lys, men i dag er det greit ettersom alle løper alene, mener Kristiansen.

Tror på rekordrush

Bislett-leder Steinar Hoen sier dette om kritikken fra svenske Julin:

– Julin representerer en generasjon som har vist lite villighet til å fornye ting i internasjonal friidrett. Vi ønsker å prøve ut nye ting, og det er åpenbart at den nye teknologien har kommet for å bli. Det er jo lovlig, sier Hoen, som samtidig understreker at han har enorm respekt for Julin.

– Julin synes lysharen ødelegger friidretten, hva mener du?

– Jeg mener det stikk motsatte. Men jeg må innrømme at jeg ikke hadde turt å teste det ut for første gang på et Diamond League-stevne på Bislett. I et år som dette, på et arrangement som Impossible Games, finnes det ikke et bedre øyeblikk å teste det ut, svarer Hoen.