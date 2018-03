Trener utestengt fra norsk idrett etter mobbing av barn

Saken oppdateres.

En kvinnelig trener er utestengt fra norske idrettslag i ti år etter å ha mobbet og trakassert barn og unge. Det fastslår domsutvalget i Norges idrettsforbund.

– Vi er veldig glad for at vitnene ble trodd. Og så er vi godt fornøyd med at domsutvalget sier tydelig fra at mobbing og trakassering ikke hører hjemme i norsk idrett. Domsslutningen er grundig og godt gjennomarbeidet, sier generalsekretæren i det aktuelle særforbundet til VG.

Ifølge avisen var det særforbundet selv som anmeldte treneren.

Jenter ned i 8-9-årsalderen skal ha blitt fortalt at de hadde «ballongmager». Andre forteller om å ha blitt kalt «fleskeberg». To utøvere sier de har utviklet spiseforstyrrelser.

Noen av påstandene strekker seg helt tilbake til 1980-tallet.

For to år siden meldte kvinnen seg ut av idrettslaget hun er tilknyttet, men er fortsatt daglig leder samme sted.

– En dom som er så tydelig hva gjelder mobbing og trakassering av barn, ser vi ikke som forenlig med det å ha en jobb i et idrettslag. Vi kommer til å følge opp dette, men kan ikke avsette vedkommende, sier generalsekretæren i særforbundet.

Kvinnens advokat, John Christian Elden, sier at avgjørelsen ikke har noen betydning for hennes jobb som daglig leder. Treneren nekter for at hun har opptrådt klanderverdig og vurderer ifølge Elden å bruke tid på en anke.