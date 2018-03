Trenerens rørende gest til funksjonshemmet 16-åring: – Jeg ble helt satt ut

Her avslører TV-bildene det slue jukset: – En skam for nasjonen

Saken oppdateres.

Onsdag tapte ØIF Arendal bortekampen mot Kolstad med 19-25. Det gjorde ikke så mye, for ØIF sikret seg bronsemedalje i eliteserien i håndball.

Etter kampen sjokkerte ØIF-trener Marinko Kurtovic med å gi bort bronsemedaljen sin til en 16-årig Kolstad-supporter. Lasse Løkkeberg Johansen (16) har cerebral parese, og ØIF-treneren mente at Lasse var en verdig mottaker av medaljen.

– Jeg er veldig opptatt av menneskene rundt meg og de som brenner for sport og for laget sitt. Jeg så følelsene som denne gutten har for håndballen og Kolstad, og jeg ble helt satt ut av den støtten han viste. Da var det minste jeg kunne gjøre å gi medaljen min til ham, forklarer trener Kurtovic.

– Et minne for livet

Stuntet var helt spontant, ifølge treneren.

– Dette blir et minne for livet for denne gutten, og han vil bære medaljen med stolthet i stedet for at den plasseres bort i en skuff eller et skap, sier Kurtovic.

– Hvordan reagerte han da du kom medaljen?

– Nå klarer ikke jeg å vite hva han tenkte, men han virket å bli satt helt ut av det. Men det var bare hyggelig. Vi må sette pris på hverandre, sier han.

I en video lagt ut på Facebook takker 16-årige Lasse for at han fikk medaljen.

- Hei, Marinko. Jeg vil si tusen takk for medaljen. Det ble jeg veldig glad for, og jeg setter stor pris på det. Det er ikke mange med CP som har en sånn, derfor ble jeg veldig glad. Jeg lurer på om vi kan bli venner på Facebook. Hvis det går blir jeg veldig glad, men hvis det ikke går er det helt greit, sier Lasse.

Her er takkevideoen:

Og trener Kurtovic bekrefter vennskapet.

– Han er alltid velkommen som min venn, sier han.

Tok med på skolen

Lasses mor, Lise Løkkeberg, sier at sønnen satte enormt stor pris på å få medaljen.

– Det var jo helt uventet og kjempeartig. Han ble så glad. «Dette er min første medalje i eliteserien», sa han. Lasse hadde på seg medaljen på skolen, og nå henger den på veggen, forteller hun.

Også daglig leder i Kolstad, Jostein Sivertsen, setter stor pris på Arendal-trenerens gave.

– Dette var kjempemessig. Jeg ble rørt, for Lasse er på alle kampene. Og dette var noe han satte virkelig pris på, sier Sivertsen.