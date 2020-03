Trøndereid travstjerne kan flytte til USA

Her sjokkerer Bøkko skøyteverdenen. 11 år senere forteller han hemmeligheten bak den slu planen for å kneble Sven Kramer.

Den norske hesten har tjent godt over fire millioner kroner etter flyttingen til Frankrike høsten 2018, men de siste månedene har ikke gitt mye suksess. Til våren kan hesten stå på et fly på vei over Atlanterhavet, skriver Trav- og Galoppnytt.

– Vi har fått hyggelige invitasjoner og forespørsler om vi kunne tenke oss å være med i noen av de større løpene i USA i år. Derfor har vi sett på mulighetene til å gjøre det, sier eier Kolbjørn Selmer til TGN.

Noen plan er ikke lagt foreløpig.

– Ingenting er 100 prosent bestemt, men dersom det blir noe av vil han reise over på våren eller forsommeren. Da blir det sannsynlig at Åke Svanstedt (kjørte Looking Superb i Elitloppet i fjor) som overtar regien. Jeg har snakket med ham, og han vil gjerne ha ham over, sier Selmer.

Han får støtte fra Frankrikes trenerkonge Jean-Michel Bazire, som har trent Looking Superb i halvannet år.

– De i Frankrike synes det er en interessant idé. De tror han vil passe bra der borte. Det er spennende at de synes det, sier Selmer.

Først venter et sprintløp i Frankrike. Looking Superb starter i Grand Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur på Cagnes-sur-Mer søndag.