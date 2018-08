Ukjent nordmann ble sensasjonelt verdensmester. Han gir Sverige æren for bragden.

De siste forberedelsene på plass i Latvia er gjort og jeg er klar for VM. Blir godt og endelig komme i gang med konkurransene. 16:44 i morgen starter jeg på mellomdistansen. Skal også løpe stafett på torsdag og lang på lørdag. #woc2018 #norskorientering #nonamesport

A post shared by Eskil Kinneberg (@eskilk) on Aug 6, 2018 at 12:40pm PDT