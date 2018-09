Vant 1,2 millioner kroner i poker-NM: – Nå kjøper jeg leilighet

Saken oppdateres.

Tirsdag kveld ble Kaggerud norgesmester i poker. Det ble klart etter at han vant finalerunden i Main Event Texas Hold’em i norgesmesterskapet som ble arrangert i Stokke.

Over 1700 spillere deltok i turneringen totalt, men til slutt var det bare Kaggerud og konkurrenten Kornelius Lien som satt igjen ved bordet.

Lien hadde ledelsen lenge, men da kortet motstanderen ventet på plutselig viste seg, glapp seieren. For med en dame på bordet hadde Kaggerud plutselig to par, som holdt til å bli mester.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Nå kjøper jeg leilighet, sier 29-åringen som frem til nå har leid.

Lærte på videregående

Når vi får tak i ham per telefon, sitter han på Kastrup-flyplassen i Danmark på vei til nye turneringer i Japan og Sør-Korea. Poker er blitt heltidsjobb for mannen som opprinnelig er fra Mosjøen, men som bor i Trondheim.

NM-triumfen sikret ham den nette sum av 1.170.000 kroner. I Dublin i vår spilte han inn mer enn 200.000 kroner.

– Det har gått bra, ja, sier Kaggerud.

– Når begynte du å spille poker?

– Jeg lærte det for 12 år siden, på videregående, forteller han.

Norge har først den senere tid åpnet opp for poker-NM på norsk jord. Den ferske NM-vinneren håper at norske myndigheter åpner enda mer opp.

– Jeg håper at Norge følger etter Sverige og Danmark. Selvsagt er det et gamblingelement i dette, men det er bedre å få kontroll på spillingen og gi hjelp til dem som får problemer, mener Kaggerud.

– Betyr veldig mye

Arrangør Thomas Udness forteller at det ligger prestisje i å vinne NM.

– Dette betyr veldig mye for mange spillere, og så å si alle de beste norske deltar, og det gjør det ekstra gøy å vinne denne tittelen, sier han.

Han sier seg også godt fornøyd med publikumsoppmøtet under arrangementet.

– Dette er kanskje verdens største nasjonale pokermesterskap, og nesten 3000 mennesker var innom og spilte i år. Vi satte også ny deltagerrekord i syv øvelser, og er strålende fornøyd med det.

Fakta om pokerspill i Norge I Norge er pokerspill med pengeinnsatser kun lovlig i to tilfeller: Ved poker i vennelag og ved NM i turneringspoker. Det blir også avholdt gratisturneringer som ofte blir kalt freerolls. Det er lovlig å arrangere pokerturneringer uten pengeinnskudd. Det er likevel viktig å være klar over at det er ulovlig å markedsføre utenlandske pengespillselskap på slike arrangement. For at et pokerspill i vennelag skal være lovlig må disse kriteriene oppfylles. Deltakerne er i nær omgangskrets.

Spillet må foregå i det private hjem og ikke ha et organisert eller profesjonelt preg.

Antall deltakere kan ikke overstige ti personer.

Totalt innskudd per spiller kan ikke overstige 1000 kroner. Når det arrangeres norgesmesterskap må arrangøren sørge for at en rekke krav er oppfylt, slik som nevnt tidligere i artikkelen. Kilde: Lotteritilsynet

– Uforstående til kritikk

– Jeg forstår ikke at noen kan være skeptisk til denne formen for pokerspill. Den er ikke listet som et problemspill, og spillerne må bruke opp til 40 timer på spillet for å vinne. Dette er ikke en problemstilling i det hele tatt.

Poker-NM på norsk jord er forholdsvis nytt, og har bare vært tillatt i Norge siden 2015, da Lotteritilsynet bestemte seg for å gi arrangementet grønt lys frem til og med 2017. Denne avtalen er blitt fornyet frem til 2020.

Det skjer ikke uten regler, reguleringer og klare retningslinjer for arrangementet og dets deltakere.

Regelverket sier blant annet at deltakerne ikke har lov til å markedsføre utenlandske spillselskaper under arrangementet, og at de ikke kan gjøre innskudd på mer enn 20.000 kroner totalt. I tillegg må alle deltakere være norske statsborgere og eie en norsk bankkonto for å delta.