Henrik Ingebrigtsen kjøper ikke lillebrorens reaksjon: – Det er skuespill

Forventet over 1000 biler - det satte regnet en stopper for

Saken oppdateres.

BERLIN/OSLO: Fredag kveld løp alle tre Ingebrigtsen-brødrene EM-finale på 1500 meter. Den yngste av dem stjal showet.

Jakob Ingebrigtsen (17) er europamester - etter en forbløffende prestasjon i Berlin. Han ledet ut av siste sving, men de siste meterne ble høydramatiske. Polske Marcin Lewandoski stakk hodet frem - men nådde akkurat ikke frem.

I de kaotiske sekundene etterpå var Jakob Ingebrigtsen i villrede.

– Jeg visste ikke at jeg vant. Jeg var forvirret. Jeg trodde kanskje jeg hadde mistet det på slutten, sier Jakob Ingebrigtsen.

Den forklaringen kjøper imidlertid ikke broren Henrik Ingebrigtsen.

– Det er bare skuespill. Han har egentlig lyst til å ta seiersdansen når han kommer over målstreken, sier Henrik Ingebrigtsen med et glis.

Storebror Henrik - som selv ble nummer fire - legger til at han er veldig stolt over 17-åringen.

Fikk du med deg Karsten Warholms finale? – Jeg var helt ødelagt.

– Det var veldig rart

Jakob forklarer til pressen etter målgang at han var usikker da han gikk over mål. Han syns det så ut som om han hadde en runde igjen, og så ingen konkurrenter komme opp på siden. Det skjønte han lite av.

– Det var veldig mye rare greier der. Det var ingenting som skulle stemme med at det var oppløpet i et mesterskap. Det var veldig rart.

– Trodde du at du hadde en runde igjen?

– Jeg har jo løpt ganske mange 1500 metere. Jeg vet når mål kommer, men det var veldig mye som tydet på at jeg hadde gjort noe feil, smiler europamesteren.

– Det er så drøyt

Ingebrigtsen er den yngste mannlige gullvinneren i den 84 år lange EM-historien.

– Jeg er 17 år - og har nådd målet i karrieren min. Det er egentlig nå det skal bli bedre, sier Ingebrigtsen til NRK.

Jakob Ingebrigtsen hadde nest best personlig rekord i finaleheatet. Kun Filip Ingebrigtsen har løpt raskere.

Likevel hadde 17-åringen aldri trodd at han skulle ta gullet. Mesterskap er noe helt noe annet, understreker han.

– Det er så drøyt. Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg får være med her i dag, og ikke minst for det som skjer her i dag, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Opphever alle lover og regler

17-åringen tok føringen i feltet litt over halvveis i løpet. «Jeg har aldri sett han gjøre det før i år», sa NRK-kommentator Jann Post forbauset.

Minstebror Ingebrigtsen ga ikke fra seg ledelsen, og fikk plutselig en liten luke ut av siste sving. Det ga han aldri fra seg.

– Han opphever alle lover og regler! brølte NRK-kommentator Jann Post.

Henrik Ingebrigtsen tok fjerdeplassen, mens Filip Ingebrigtsen skuffet stort med en 12. plass. Jakob Ingebrigtsen forsvarte imidlertid familiens ære.

Dermed er alle brødrene europamestere på 1500 meter. Filip Ingebrigtsen vant i 2016, mens Henrik Ingebrigtsen vant i 2012.

I morgen kan det bli mer jubel. Da løper Ingebrigtsen-gutta finale på 5000 meter.