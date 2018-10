Verdens beste lag har levd på sparebluss. Nå signerer de millionavtale med sponsorgigant.

Denne 68-åringen bruker stort sett aldri over tolv minutter opp Stoltzekleiven. Her er hemmeligheten hans.

Saken oppdateres.

Volleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum er rangert som verdens beste lag.

Etter seire i EM og i verdensserien har pengene omsider begynt å strømme inn for, men slik har det ikke alltid vært.

Etter at de tok seg til sin første verdensseriefinale i Brasil i mai, måtte duoen mellomlande hele seks ganger på veien hjem for å gjøre turen billigst mulig.

Anders Mols far, Kåre har tidligere fortalt hvordan familien satset alt for å få sønnen til toppen. Les mer om det her.

Nå har den fremadstormende volleyballduoen inngått en sponsoravtale med brusgiganten Red Bull.

– Avtalen med Red Bull vil hjelpe oss til å satse videre, og gir oss også litt mer økonomisk trygghet, sier Christan Sørum.

– I tillegg har de store egne mediekanaler, som hjelper oss på den arenaen. Vi elsker det vi driver med, og ønsker at flere skal interessere seg for det, sier Mol.

Hverken Red Bull eller utøverne ønsker å gå nærmere inn på hvor mye økonomisk støtte den store leskedrikkprodusenten tilfører verdensmesterne, men TV 2 spekulerer i at beløpet ligger på minst en halv million kroner i året.

– Klarer ikke fullfinansiere alle landslagene

Norges Volleyballforbund ønsker samarbeidet velkommen.

– Vi som forbund klarer ikke å fullfinansiere alle våre landslag, men bidrar med en god del. Derfor har utøverne fått lov til å inngå noen private sponsoravtaler, som denne, sier markedssjefen i Norges Volleyballforbund, Iver Horrem.

Han mener suksessen til Sørum og Mol kan vise seg å bli viktig for hele den norske sandvolleyballsporten.

– Vi har gode tradisjoner for sandvolleyball i Norge, helt tilbake til da Maaseide og Kvalheim var verdens beste lag. Det at vi på nytt kan si at vi har verdens beste lag, gjør oss attraktive for sponsorer på alle nivåer og det er kjempeviktig, sier markedssjef i Norges Volleyballforbund, Iver Horrem.

– Jeg ser veldig mange gode år for norsk volleyball fremover, både med Sørum og Mols suksess, og med talentene som kommer etter dem.

– Det er nå det begynner

Den siste uken har nordmennene deltatt i en turnering i solfylte California. Der endte de på andreplass.

Nå skal de ha en uke ferie i USA, før det virkelig alvoret starter.

– Etter denne uken avslutter vi sesongen med en turnering i Los Angeles, før neste sesong og OL-kvalifiseringen starter. En ting er å komme seg til toppen, en annen er å bli der. Det er nå det begynner, sier Christian Sørum.

Det siste årets suksess ser ut til å ha gitt rikelig med selvtillit før en eventuell OL-debut.

– Om vi spiller og trener like bra som vi har gjort, er vi trygge på at vi kommer til OL i 2020. Kanskje kan vi også ta en medalje der, sier Mol.

Det norske lagets suksess har vært overveldende denne sesongen. Anders Mol understreker at resultatene absolutt ikke har kommet av seg selv.

– Det ser kanskje ut som om vi bare har hatt suksess, men det krever hardt arbeid og det har vært mange opp og nedturer. Det er det som må til om vi skal holde oss på topp.

– Det vi har vært med på de to siste årene har vært ganske sykt, og det har gått så fort at det er vanskelig å beskrive. I år har det vært et eventyr, og vi forsøker bare å sette pris på hver turnering og seier.

Ønsker turnering i Norge

I 13 år ble det avholdt en årlig verdensserieturnering i sandvolleyball i Stavanger.

Den foreløpig siste gangen var i 2011, og nå mener Mol og Sørum at det er på tide med en ny turnering i Norge. Kanskje kan den komme allerede til neste år, og da i Oslo.

– Vi vil være til stede under en slik turnering, og fordi vi ser at det mangler, sier Christian Sørum. Makker Anders Mol

– Det var en vanvittig stor turnering, og det vi kanskje får til neste år blir nok ikke så stort. Alle vi spiller mot i utlandet sier at de savner turneringen i Stavanger.

I Wourld-Touren er turneringene rangert etter stjerner, der de beste turneringene har fem stjerner.

– Flere steder i Norge vurderer nå å arrangere en, to eller trestjernersturneringer, fortelle Iver Horrem.

– Vi har verdens beste lag, og da tror jeg at tiden er moden for å se på mulighetene for å avholde en verdensserieturnering i Norge igjen, avslutter han.