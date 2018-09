Veteranen løper NM fem uker etter fødsel: – Utrolig hva den kroppen tåler

Over 150 arrangementer i Trondheim fredag: Her er høydepunktene under årets Kulturnatt

Anne Margrethe Hausken Nordberg har ikke tid til normal barseltid. Hun jakter VM-deltagelse på hjemmebane og medaljer neste år. Da gjelder det å komme seg fort ut i skogen, for å opprettholde alt hun har bygget opp i denne sporten gjennom så mange år.

7. august ble hun og ektemann Anders Nordberg foreldre for tredje gang. Da kom vesle Aslak til verden. De to eldste er fire og syv år, og er hjemme med besteforeldre.

Under det pågående NM i Vegårshei, der Mariann Andersen og Olav Lundanes vant hvert sitt gull på langdistanse torsdag, skal Hausken Nordberg i aksjon på mellomdistanse. Det betyr en halv times orientering.

– Jeg tror man lærer fra gang til gang, sier Nordberg og tenker på at hun ikke var førstegangsmor.

Anbefaler ikke opplegget til andre

Etter de forrige fødslene løp hun etter henholdsvis 12 og ni uker. Nå var hun ute enda tidligere.

– Jeg ser at fem uker er veldig tidlig, men jeg må innrømme at jeg hadde det i bakhodet i svangerskapet. Det er avgjørende for comebacket med tanke på VM at jeg er raskt tilbake, tenker hun.

Veteranen har vært nøye med all slags styrketrening. Hver dag har hun brukt fra 30 til 60 minutter på styrke

– Hun har gjort all den kjedelige treningen som ikke så mange andre hadde giddet, mener ektemann Anders Nordberg.

Han er trener, men skal også delta på noen NM-distanser.

– Jeg synes det er flott at Anne Margrethe får til dette, og det hadde jo ikke gått hvis hun ikke var veldig motivert. Jeg synes det er flott at hun vil prioritere dette og har lyst til å satse for fullt. Dessuten er vi heldige fordi vi har friske barn.

Løp nesten rett på sykehuset

Fruen løp inntil det var tid for å dra på sykehuset for å bli mamma igjen. Vel hjemme ble det trilling, spinning, gåing i skogen og til slutt løping

– Jeg begynte med løping på dag åtte. Det er tidlig, og du skal vite hva du gjør. Det er ikke noe jeg anbefaler andre.

Med førstemann ventet hun seks uker før hun løp, med den neste ble det to. Nå har hun redusert ventetiden igjen.

– Når du er vant til å løpe mye er det risikabelt med lang pause. Det kan du bli skadet av.

Mannen tvitret på sin konto og la ut video 1. august, der Anne Margrethe løp i skogen. Meldingen om at han hadde en sprek kone, var det mange som likte.

Hun vet hva hun gjør

Også Ivar Haugen i Norges orienteringsforbund er imponert over Hausken Nordberg.

– Det er utrolig hva den kroppen tåler. Jeg er veldig overrasket over at hun skal være med her. Å løpe i skogen er ikke som å løpe på tredemølle. Men hun vet jo best selv og har vært gjennom dette før.

Mellomdistansen er en halvtimes orientering. I den klassen er Marianne Andersen og Camilla Olaussen, som ble nummer to i verdenscupen for to uker siden, blant favorittene. Hausken Nordberg har kjempegod erfaring og kan flyte litt på det.

Hausken Nordberg, som løper for Nydalens Skiklub og bor i Oslo, tok sin første internasjonale medalje med VM-sølv i 2005. Hun er verdensmester både individuelt og i lag. Og stadig aktuell for å delta for Norge.

Lundanes jobber videre mot mer gull. Han tok sin fjerde langdistansetittel på rappen og har lagt opp et løp mot VM i Østfold 2019.