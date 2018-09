Vinneren ble rasende etter bro-fadesen i Trondheim Maraton. Nå beklager han overfor arrangøren

Fedmeeksperter reagerer på at sukkerfri brus koster like mye som vanlig brus: – Sukkeravgiften kommuniserer helt feil

Saken oppdateres.

Lørdag formiddag gikk Trondheim Maraton av stabelen. Underveis i løpet måtte flere deltakere stanse, fordi svingbroen over Kanalen, ved Skansen, plutselig var åpnet for en båt som skulle krysse under.

Dermed ble omtrent 20 frustrerte løpere stående og vente på at broen skulle lukkes før de kunne fortsette styrkeprøven.

Sebastian Conrad Håkansson fra Drammen vant løpet og tok teten tidlig, men forteller at han ble irritert da broen plutselig var sperret av.

– Der og da var jeg veldig hissig og skjelte ut en funksjonær. Det ønsker jeg å beklage for, sier han dagen derpå.

Skulle egentlig ikke delta

Løperen forteller at lørdagens løp ble en god gjennomkjøring før han skal delta i et annet maraton, litt lenger sør i landet.

– Det var et artig løp. Jeg hadde egentlig ikke planlagt å delta på årets maraton, men meldte meg likevel på dagen før. Jeg prøvde å løpe kontrollert, og dette ble en fin test før Oslo Maraton om to uker.

– Kan forstå at det er bittert

Håkansson var ikke ute etter å sette nye rekorder denne gangen, og er derfor ikke særlig opphengt i de tre og et halvt minuttene han og en rival i teten ble snytt for ved broen.

Likevel føler han med dem som lå an til å gjøre det, men som ble snytt for egne rekorder grunnet arrangørtabben.

– Jeg tror dette er bittert for dem som kunne satt ny personlig rekord om det ikke var for hendelsen ved broen. Dem er det nok et fåtall av, men jeg hørte om én det gjaldt for, og det var nok fryktelig surt, sier han.

Han benytter også anledningen til å komme med en oppfordring til skuffede deltakere.

– Folk legger ned mye tid i dette. Det er viktig å la bitterheten ligge, og snu det mentale, sier han.

Ikke første gang

Arrangørene bak Trondheim Maraton var fortvilet over det intrufne da Adresseavisen snakket med dem lørdag.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi har hatt dialog med Trondheim havn i forkant for å sørge for at noe sånt ikke skal skje, så skjer en slik glipp likevel. Her må det ha vært en åpenbar kommunikasjonssvikt, sa prosjektleder Morten Rasch Eliassen.

Det er ikke første gang Trondheim maraton har problemer. I 2016 ble det skandale da det ble oppdaget at maratonløypene var for korte, noe som førte til kraftig kritikk.

Da var omlegging på grunn av gravearbeid årsak til tabben.

Til tross for de praktiske utfordringene underveis i løpet, gir vinneren ros til arrangøren dagen derpå.

– Det var et fint arrangement. En folkefest, sier Håkansson.