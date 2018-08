Warholm lett til EM-finale. Nå skal han isbade og holde seg unna varmen.

Tonje Angelsen nekter å sette seg et mål for hvor god hun kan bli

Saken oppdateres.

BERLIN: Warholm vant kontrollert sitt semifinaleheat på favorittdistansen på Olympiastadion i Berlin tirsdag kveld.

22-åringen tok en meget rask intervjurunde med journalistene. Så dreide han med én gang fokuset over på EM-semifinalene på 400 meter flatt 24 timer senere på 400 meter flatt.

– Ja litt, svarte Warholm på spørsmålet om han var stresset for at han ikke skulle klare å restituere.

– Fordi det som skal skje i morgen blir den største utfordringen. Det er mange som løper fortere enn meg på den distansen. Det er ikke gitt at jeg kommer til 400-meterfinalen. Derfor har jeg litt dårlig tid nå, sa Warholm da han snakket med skrivende norske journalister i drøyt to minutter.

– Hva skal du gjøre de neste 24 timene?

– Jeg må slappe av og få meg et isbad og gjøre de tingene jeg skal gjøre for å vet fungerer for at kroppen skal fungere best mulig i morgen. Da skal jeg tømme tanken.

– Hvordan skal du isbade?

– Det er ikke noen magi. Det er rett og slett et basseng med kaldt vann. Tanken bak det er å utsette inflammasjonsprosessen, slik at jeg kanskje får smellen når jeg er ferdig på fredag eller torsdag, svarer Warholm, som ved å doble i Berlin-EM har lagt opp til litt av et råkjør.

Har lagt opp til råkjør

Han løp 400 meter hekk semifinale i kveld, fortsetter med semifinale 400 meter onsdag kveld, så er det finale 400 mete rhekk torsdag kveld, og eventuell finale på 400 meter fredag kveld.

Warholm sa han skulle ta en lett løpetur senere tirsdag kveld og en ny tur på formiddagen onsdag.

Ellers handler det om å holde seg i ro og unngå sol og varme.

– Varmen tar på, det merket jeg i dag. Det gjelder å finne skygge, det er ikke dumt, sa Warholm etter å ha løpt semifinale i over 30 varmegrader.

– Er det ekstra krevende å løpe når det er så varmt?

– Varme er OK, men her er det veldig varmt, sa Warholm og antydet at sjansene var 50–50 for å kvalifisere seg til EM-finale på 400 meter. Det var det siste verdensmesteren sa før han forlot journalistene.

Direkte til semifinalen

Han grugledet seg på forhånd. 22-åringen fra Ulsteinvik visste at det kom til å bli tungt, fordi han satser både på 400 meter hekk og 400 meter flatt. Men nå er han i gang.

På forhånd var han opptatt av ikke å gå på en smell. Siden han er blant de 12 beste i Europa, gikk han direkte til semifinalen.

Mange har ment at han kjører for tøft ved å satse på to hester, men Warholm er overbevist om at det kan være mulig.

Men unggutten suste inn til 48,67 og vant suverent. Han ledet store deler av løpet og kom 8/100 foran annenmann Patryk Dobek.

Fra før av har Warholm 47.65 som sesongbeste, som han satt i London 21. juli.

– Jeg gikk ut hardt for å sikre meg. Jeg visste at de andre guttene også var ganske "keen" på finaleplassen. Jeg så mot slutten at gutta kom, jeg hadde så stor fart over siste hekk at jeg kunne slappe av litt. Ofte opplever jeg at jeg må pushe de siste 50, det som koster mest. Det slapp jeg i dag, og jeg er veldig fornøyd med det.