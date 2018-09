Warholm skuffet: – Kanskje hans svakeste løp i år

Kina vil bruke omstridt gentesting for å velge ut OL-utøvere. Det bekymrer forskere.

Warholm holdt akkurat unna for lagkamerat Yasmani Copello og ble nummer tre da han løp for Europa i 400-meteren i kontinentalcupen lørdag ettermiddag.

Det var Norges første pallplass i en løpsøvelse i Continental Cup på 24 år, men tiden 48.56 er hans svakeste internasjonalt denne sesongen.

–Det er kanskje det svakeste løpet han har gjort i år. Jeg synes han mistet farten underveis og måtte jobbe for å holde stegne altfor tidlig, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Kunne sikkert løpt hele året

Sunnmøringen var langt unna å slå Abderrahman Samba fra Mauritannia som vant med tiden 47.37 på nabobanen til Warholm.

Dermed ble det seier for Asia-Pacific-laget i Tsjekkia.

– I dag var det ingenting å gjøre med ham. Han er sikkert også sliten, og gjør et fantastisk løp. Han er sprek og kunne sikkert løpt hele året, sier Warholm til NRK.

– Tyngre og tyngre

Nå medgir Warholm at det blir godt med fri etter sesongavslutningen og at friidrettsesset er motivert for neste sesong.

– Det blir tyngre og tyngre for hvert stevne som går nå, men jeg tror det er litt sånn for alle. Jeg er her fordi jeg tror jeg har noe igjen, så får vi se hvor langt det holder, sier han til NRK.

Amerikanske Annsert Whyte ble nummer to med tiden 48.46. Warholm plukket seks poeng for Europa i sammendraget, mens tyrkiske Copello tok fem poeng med sin femteplass.